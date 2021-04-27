غزل وإعجاب بزوجة محمد فراج في مسلسل لعبة نيوتن: حلويات رمضان السنة دي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبارات من الغزل والإعجاب الشديد من قبل عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تجاه الفنانة الشابة آلاء سِنان التي تجسد دور زوجة «مؤنس» محمد فراج، خلال أحداث مسلسل لعبة نيوتن، وذلك بسبب ملامحها الجذابة المميزة، التي تمكنت من لفت أنظار المشاهدين إليها.

عبارات الغزل للفنانة آلاء سِنان

فجاء من بين التعليقات، «هي منى زكي حلوة وكل حاجة بس هو مؤنس ده أحول؟»، «قمر أوي بجد»، «إيه القمر ده»، «حلوة جدا بجد ورقيقة أوي»، «حلويات رمضان السنة دي».

معلومات عن آلاء سِنان

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة.

- تهوى السفر والقيام بالرحلات حول مختلف أنحاء العالم.

- تتحدث الإنجليزية بطلاقة.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» أكثر من 7 آلاف متابع.

- تحرص على مشاركة متابعيها صورها المختلفة خلال سفرها داخل وخارج مصر.

- تتميز صورها بجرأتها في بعض الإطلالات.

- تألقت في أولى أدوارها الفنية خلال أحداث مسلسل لعبة نيوتن، حيث اتسمت بموهبة فنية كبيرة.

مشهد ولادة منى زكي في لعبة نيوتن يثير إعجاب متابعيها

ومنذ أيام، وبالتزامن مع عرض أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل لعبة نيوتن، أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعجابهم الكبير بالمسلسل بسبب مشهد الولادة الذي جسدته بتفاصيل مؤثرة جذبت المشاهدين.

وسرعان ما انتشرت صور من المشهد المؤثر للفنانة منى زكي، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بتعليقات الإعجاب، وكان من بينها «منى زكي خلتني أحس أن أنا اللي بولد» وفي تعليق آخر «تقريبا كل الستات اللي اتفرجوا على منى زكي وهي بتولد في لعبة نيوتن حسوا إنهم بيولدوا معها».

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، كل من، منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد.