الامارات | الأوسكار يتراجع.. عدد مشاهدي الحفل في أدنى مستوى على الإطلاق

شكرا لقرائتكم خبر عن الأوسكار يتراجع.. عدد مشاهدي الحفل في أدنى مستوى على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ عدد مشاهدي احتفال توزيع جوائز الأوسكار في الولايات المتحدة، أول من أمس الأحد، 9,85 ملايين، بانخفاض تفوق نسبته 58% عن العام الماضي، وهو أدنى مستوى مشاهَدة على الإطلاق، وفقاً للإحصاءات التي أوردتها شبكة «إيه بي سي» التي نقلت الحدث.

ففي بداية عام 2020، قبل الجائحة التي هزت هوليوود وصناعة السينما، اجتذب احتفال الأوسكار 23,6 مليون مشاهد أميركي، وهو ما كان أصلاً أدنى عدد مشاهدين لهذا الاحتفال.

وكان الخبراء قد توقعوا هذه النتيجة السيئة جداً التي سبق أن سجّلت مثلها خلال هذا الموسم احتفالات أخرى لتوزيع جوائز سينمائية مثل غولدن غلوب (6,9 ملايين مشاهد في الولايات المتحدة) وغرامي (8,8 ملايين).

وتشكل جوائز الأوسكار عادة الحدث غير الرياضي الذي يحظى بأكبر عدد من المشاهدين خلال السنة، لكنها هذه المرة حلّت وراء الحلقة الأولى من برنامج «ذي إيكوالايزر» التي استقطبت 20 مليون أميركي، ومقابلة الأمير هاري وميغان ماركل مع الإعلامية أوبرا وينفري (أكثر من 17 مليون مشاهد).

ولوحظ الانخفاض في عدد مشاهدي جوائز الأوسكار بانتظام في السنوات الأخيرة، علماً أنها في عام 2014 كانت لا تزال تستقطب أكثر من 43 مليون مشاهد عبر الشاشة الصغيرة.

ونظم الاحتفال استثنائياً في محطة «يونيون ستيشن» التاريخية للقطارات في وسط مدينة لوس أنجلوس نظراً إلى كونها تتيح للنجوم المتنافسين على الجوائز ولفرق الفنيين التزام التدابير الصحية والتباعد الجسدي.

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