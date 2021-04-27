صيحات مكياج صيفية من وعد التركي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:41 صباحاً - تُعتبر خبيرة المكياج السعودية وعد التركي من محبات صيحات المكياج الجريئة والعصرية، فهي تعشق ألوان المكياج المشرقة التي تمزجها بإتقان لتجعل العين لوحة فنية لا يمل المرء من النظر إليها. وهذا الصيف، تحلي بالجرأة وابتعدي عن كل ما هو تقليدي أو كلاسيكي، واستوحي من الميك أب أرتيست وعد التركي أجمل صيحات المكياج الصيفية لتكون إطلالتك الأجمل والأكثر أنوثة وجاذبية.



مكياج عيون غرافيكي

مكياج عيون غرافيكي من خبيرة التجميل وعد التركي (الصورة من حسابها على إنستغرام)



مكياج العيون الغرافيكي برسماته وألوانه المختلفة من أبرز صيحات مكياج ربيع وصيف 2021، وهو أحد اتجاهات الموضة المميزة والجريئة التي تمنح المرأة إطلالة لافتة. بإمكانك أن تستوحي أجمل مكياج غرافيكي صيفي من الخبيرة وعد التركي، باستخدام الأيلاينر الأسود وظلال العيون البرونزية، لترسمي خطي أيلاينر متصلين، يمتد الأول على طول الرمش العلوي، والثاني عند كسرة العين، وتملئي من ثم المساحة بينهما بظل العين البرونزي الهادئ، الى جانب وضع طبقات عدة من الماسكرا.

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مكياج عيون أخضر

مكياج عيون أخضر من خبيرة التجميل وعد التركي (الصورة من حسابها على إنستغرام)



إذا من صاحبات البشرة الحنطية أو السمراء، اعتمدي هذا الصيف مكياج العيون الأخضر الذي استوحيناه من وعد التركي، فهو مكياج أنثوي جريء يبرز العيون، خصوصاً ذات اللون البني والعسلي. ظللي الجفن العلوي الثابت والمتحرك، وخط الجفن السفلي بظل العين الأخضر، إضافة الى مدمع العين. من ثم، حددي داخل العين بالكحل البني، وضعي طبقات عدة من الماسكرا، أو استعيني بالرموش الاصطناعية. ولاكتمال الطلة، استخدمي أحمر الشفاه البني الفاتح.

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مكياج أحمر مخملي

مكياج أحمر مخملي من خبيرة التجميل وعد التركي (الصورة من حسابها على إنستغرام)



يعد المكياج الأحمر المخملي الذي استوحيناه من الميك أب آرتيست السعودية وعد التركي خياراً رائعاً لمناسبات ربيع وصيف 2021، كونه يلائم النساء والفتيات من مختلف الأعمار، ويتناغم مع جميع ألوان البشرة، كما أنه يبرز العين بأسلوب عصري جريء. وهو يرتكز على ظل العين بترجات اللون الأحمر على الجفن العلوي، الى جانب أحمر الشفاه الأحمر المخملي، والرموش البارزة.

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مكياج عيون صارخ وشفاه لامعة

مكياج عيون صارخ من خبيرة التجميل وعد التركي (الصورة من حسابها على إنستغرام)



كذلك، بإمكانك هذا الصيف تجربة مكياج العيون بأحد ظلال العيون الصارخة، بحيث تطبقينه بدءاً من زاوية العين وعلى طول خط الجفن العلوي الثابت والمتحرك، على أن يأتي مسحوباً خارج العين. من ثم أضيئي مدمع العين بظل أفتح لامع، ومرري الماسكر عدة مرات على رموشك لتصبح أكثر طولاً وكثافة. ولاكتمال الطلة، استخدمي الغلوس الزهري الفاتح.

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