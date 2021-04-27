تسريحات شعر من النجمات لاعتمادها في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:41 صباحاً - لإطلالاتك خلال شهر رمضان، لا شك أنك بحاجة الى اختيار تسريحات شعر أنيقة ومريحة وناعمة في الوقت نفسه. ولأن النجمات والإعلاميات في العالم العربي يُعتبرن مصدر إلهام لكل امرأة، فقد استوحينا منهن مجموعة من تسريحات الشعر المنسدلة والمرفوعة لتختاري من بينها ما يناسبك خلال رمضان.



تسريحة ذيل الحصان المنخفضة من سيرين عبد النور

سيرين عبد النور بتسريحة ذيل الحصان المنخفضة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تناسب تسريحة ذيل الحصان مختلف الأوقات خلال شعر رمضان، حيث بإمكانك اعتمادها في العزومات وخلال أوقات العمل. اعتمديها مع بأسلوب عصري مع الغرة الجانبية الواقفة المنسدلة، وذلك على طريقة النجمة سيرين عبد النور.



تسريحة الكعكة العالية المضفرة من ديالا مكي

ديالا مكي بتسريحة الكعكة العالية المضفرة (الصورة من حسابها على إنستغرام)



كذلك، بإمكانك اعتماد تسريحة الكعكة العالية المضفرة على طريقة المذيعة ديالا مكي، فهي تسريحة عملية جداً وناعمة وأنيقة في الوقت نفسه. كما أنها مريحة في الأوقات الحارة، وتبرز ملامح وجهك. وبإمكانك اعتمادها في مختلف الأوقات، خصوصاً خلال عزومات رمضان، وهي تناسب صاحبات الشعر الطويل والمتوسط الطول.



تسريحة الشعر المسحوب الى الخلف مع الغرة الكيرلي

بثنية الرئيسي بتسريحة الشعر المسحوب الى الخلف مع الغرة الكيرلي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



أما إذا كنت من صاحبات الشعر القصير وترغبين في تسريحة شعر مميزة، بإمكانك تجربة تسريحة الشعر القصير المسحوب الى الوراء بإتقان مع الغرة الكيرلي، على طريقة الفنانة بثنية الرئيسي، فهي تسريحة عصرية جريئة، تخرج المرأة من الإطلالات التقليدية والمعتادة خلال شهر رمضان، لتمنحها مظهراً مغايراً تماماً ولافتاً.



تسريحة الويفي مع الضفائر الأمامية

كارلا حداد بتسريحة الويفي مع الضفائر الأمامية(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تعد تسريحات الشعر المطعّمة بمختلف أشكال الضفائر موضة رائجة جداً خلال 2021، لذلك لا تترددي في اعتماد تسريحة الويفي المنسدلة مع ضفيرتين رفيعتين منسدلتين على جانبي الوجه، فهذه التسريحة التي استوحيناها من مقدمة البرامج كارلا حداد، هي تسريحة عصرية وناعمة وتناسب صاحبات الشعر الطويل.



تسريحات ذيل الحصان الويفي نصف المرفوعة

مهيرة عبد العزيز بتسريحة ذيل الحصان الويفي نصف المرفوعة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تعد تسريحة الشعر نصف المرفوع من أكثر تسريحات الشعر رواجاً بين النساء خلال 2021، كونها تسريحة أنثوية وعصرية وتبرز ملامح الوجه. لذلك، تعد تسريحات ذيل الحصان الويفي نصف المرفوعة التي استوحيناها من الإعلامية مهيرة عبد العزيز خياراً رائعاً لرمضان.