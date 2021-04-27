أزياء زهرية لإطلالات الصيف المنعشة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:41 صباحاً - برزت في مجموعات ربيع وصيف 2021 درجات الزهري المختلفة، والتي زادت من انتعاش الإطلالات وحيويّتها. وكان لافتاً تنوّع الأقمشة والقصّات التي ارتدت هذه الدرجات المتفاوتة وما حملته من صيحات غنيّة تُعنون إطلالاتك المقبلة. في ما يأتي بعض التصاميم التي اخترناها لك من مجموعات هذا الموسم والتي تلوّنت بدرجات الزهري الغنيّة.



الزهري الفاتح

باتشيفا Batsheva



أفتح درجات الزهري رأيناها على تصاميم متنوّعة، أضافت لمسة من الانتعاش والنعومة إلى الإطلالة. يمكنك أن تختاري هذه الدرجة وتنسّقيها مع غيرها من الألوان، كالأزرق والزهري الداكن والأبيض... وفي هذه الإطلال قدمت لنا علامة باتشيفا Batsheva جمبسوت مزيّن بمربعات باللونين الزهري والأبيض وبتصميم عصري وشبابي.

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الزهري المبودر

كلويChloé



تأتي بين الزهري الفاتح والفوشيا، وهي من درجات الزهري الأكثر شيوعاً حيث أنها تمنح السيدة إطلالة أنثوية بامتياز. يمكنك أن تختاري إطلالة كاملة بهذا اللون، أو أن تدخلي إليها بعض لمسات الأبيض لمزيد من الانتعاش والتميّز. قدّمت دار كلوي Chloé هذا اللون على فستان بتصميم بسيط وناعم يناسب كل مشاويرك النهارية.





زهري الحلوى

دولتشي أن غابانا Dolce&Gabbana



هي أقرب إلى الفوشيا من غيرها من الدرجات. قدّمته دار دولتشي أن غابانا Dolce&Gabbana على فستان جريء تميّز بقصّته الأنثوية الراقية وقد أدخلت إلى خياطته بعض لمسات اللون الأسود ما زاد من فخامته. يمكنك أن تختاري هذا اللون على فستان أو على قميص مع سروال من الجينز باللون الأزرق الكاحل وستحصلين على إطلالة أنيقة وعصرية في الوقت نفسه.





الزهري المزيّن بالطبعات

إرديم Erdem



بعض الدور العالمية ارتأت أن تدخل إلى اللون الزهري بعض اللمسات الإضافية، مثل دار إرديم Erdem التي قدّمت فستاناً بتصميم محتشم وطويل باللون الزهري الداكن، والمزيّن ببعض الورود باللون الأسود. هذا اللون يتلاءم بشكل لافت مع الأسود والكحلي وحتى الأبيض الذي يمكن أن يكون خياراً مناسباً إذا كنت تبحثين عن إطلالة منعشة ومشرقة.

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