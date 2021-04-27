بكاء وسحر وخلع باروكة وإحراج.. 4 مشاهد من لقاء بوسي شلبي وإيناس الدغيدي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

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حلت الإعلامية بوسي شلبي ضيفة على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، وشهدت الحلقة بعض الأحداث والتصريحات المثيرة والتي نرصدها لكم كما يلي:

أعمال سحر وحسد وقراءة فنجان

كشفت الإعلامية بوسي شلبي، أن البعض يتهمها بأنها «بتعمل أعمال سحرية»، مؤكدة أن هذا ليس حقيقيا، والحقيقة أن بعض الناس «عملوا لها أعمال كثيرة»، ولذلك تقرأ سورة البقرة يوميا، وهذا ما يحميها.

وأوضحت بوسي شلبي أنها تحب قراءة الفنجان، وكل من يقرأ لها الفنجان يقول لها: «إنتي معمولك عمل».

وأشارت إلى أنه في إحدى المرات قالوا لها: «أختك هتموت، وحياتك هتدمر»، وبعد هذه النبوءة ظلت تبكي كثيرا حتى وفاة شقيقتها بالفعل: «منذ هذا الوقت رفضت أعرف أي شيء عن مستقبلي لأني دمرت حياتي قبل ما يحصل لشقيقتي أي حاجة، واتدمرت أكتر بعد ما حصلها حاجة».

ونفت بوسي شلبي ما تردد عن ذهابها إلى شيخ في المغرب، ولكن هذا غير حقيقي، وكانت تذهب فقط إلى سيدة تدعى «أم إبراهيم»، لقراءة الفنجان، وكل الفنانين كانوا يذهبون إلى «أم إبراهيم».

وأشارت بوسي شلبي، إلى أنها تقول «خمسة وخميسة» في عين كل من ينظر لها في حياتها، وصحتها، وعلاقاتها بأصدقائها، موضحة أنها لن توافق على الاستضافة في هذا البرنامج مرة أخرى.

خلعت الباروكة تحديًا لشيخ الحارة

خلعت الإعلامية بوسي شلبي، «الباروكة» على الهواء، بعد مواجهتها من قبل شخصية «شيخ الحارة»، بأنها ترتدي باروكة، وقالت له: «إنت مش هتخوفني قدام الناس، إن أنا لابسة باروكة، وأنا قلعتها ومش هلبسها تاني».

لافتة إلى أنها ترتدي الباروكة نظرا للظهور في الكثير من المهرجانات وأن شعرها يتعرض لعوامل كثيرة وأنها اضطرت لارتداء باروكة وخلعتها مرتين أمام الكاميرات.

بوسي شلبي تحرج إيناس الدغيدي

لم تنسَ بوسي شلبي أنها مذيعة، ووجهت سؤالا محرجًا إلى مقدمة البرنامج إيناس الدغيدي وقالت لها: «جوزي محمود عبدالعزيز طلب إيدك قبل زمان؟» لترد «الدغيدي»: «مطلبنيش رسمي، لكن نجلاء فتحي كانت عاوزة تجوزهولي»، مضيفة: «ندمت إني متجوزتوش، أنا ندمت ندمت ندمت».

بكاء على فراق زوجها

وبكت بوسي شلبي وهي توجه رسالة إلى روح زوجها الفنان محمود عبدالعزيز: «روحي راحت من بعدك، وأنا عايشة من غير روح، وأمنية حياتي بجد إني أموت وأجيلك لأنك وحشتني أوي، من ساعة ما مشيت وأنا تعبانة ومش سعيدة».

وبوسي شلبي هي مذيعة مصرية وأرملة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ولم تنجب منه، وقدمت عددا من البرامج الفنية على فضائيات مصرية وعربية.