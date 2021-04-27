«بتقرا الفنجان ولابسة باروكة».. 10 تصريحات مثيرة للجدل من بوسي شلبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الإعلامية بوسي شلبي، ضيفة ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، تحدثت خلاله عن بعض أسرار حياتها الشخصية وحقيقة بعض الإشاعات التي تداولت عنها الفترة المقبلة.

وخلال التقرير التالي نستعرض 10 تصريحات مثيرة للجدل للإعلامية بوسي شلبي خلال حوارها بالبرنامج:

تحب زيارة المقابر

قالت الإعلامية بوسي شلبي، إنها تحب زيارة المقابر، لأن كل من تحبهم حاليا أصبحوا في القبور، موضحة: «أنا برتاح في زيارة القبور، وعيلتي كلها في القبور، أمي وأختي، وأبويا وجوزي وحبيبي وعقلي وقلبي».

«أسعد يوم بقضيه في حياتي، والشيء اللي بيسعدني بجد هو زيارة القبور، ولما بقعد هناك لو الجو حرارته نار، بحس بهواء على وجهي كأنهم بيبوسوني، وبكلمهم وبقعد معاهم، وباخد لهم أكل والحاجات اللي بيحبوها».

ترتدي باروكة

خلعت الإعلامية بوسي شلبي، «الباروكة» على الهواء، بعد مواجهتها من قبل شخصية «شيخ الحارة»، بأنها ترتدي باروكة، وقالت له: «إنت مش هتخوفني قدام الناس، إن أنا لابسة باروكة، وأنا قلعتها ومش هلبسها تاني».

وتابعت: «أنت مش قدي يا شيخ الحارة، وخلي بالك الباروكة دي تريند، وطلعت على نيتفلكس»، لافتة إلى أنها ترتدي الباروكة نظرا للظهور في الكثير من المهرجانات وعدم وجود «كوافير» فيها.

ياسمين عبدالعزيز «مش نمبر وان»

وأكدت أن يسرا هي الفنانة رقم واحد في الوطن العربي، وهي التي تنجح في السينما والتلفزيون، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، ليست مثل الفنانة يسرا في النجاح.

إخوتها ينفقون عليها

وأشارت إلى أنها لا تحضر المهرجانات بمقابل، مشددة على أنها حتى عندما ذهبت لتغطية مهرجان في الكويت لم تحصل على أي مبالغ مالية، موضحة أن أخوتها الرجال هم من ينفقون عليها، وأنه يجب على الفنانين ترك الساحة الإعلامية للإعلاميين.

سر زيارتها لسوريا

أشارت إلى أنها ليس لها أي علاقة بالسياسة وهي تحب الشعب السوري، مشددة على أنها تحترم الدول الأخرى ولا تتدخل في سياساتها ولا من يحكمها كما أنها لا تحب أن يتدخل أحد في شؤون مصر.

ترغب في الغناء

قالت الإعلامية بوسي شلبي، إنها ليست موهوبة في التمثيل، ولم تحاول الدخول إلى هذا المجال من قبل، وفي أعمال سابقة ظهرت في دور مذيعة بشخصيتها الحقيقية تذهب للقاء الناس، وحتى في طفولتها، ظهرت في عمل فني مثل ملكة جمال.

وتابعت: «أنا مش موهوبة، وكنت بقولهم شغلوني مذيعة، رغم إني طول عمري بعشق الفن، وكان نفسي ربنا يديني صوت حلو وأغني وأسعد الناس، أو موهبة التمثيل زي يسرا كدة مثلا وأسعد الناس»، مشددة على أن التمثيل ليس تعليم فقط، لكنه موهبة أيضا، ومن يعطيهم الله الموهبة، هم من سوف يخلدون في التاريخ.

لم تخضع لعمليات تجميل

قالت الإعلامية بوسي شلبي، إنها لم تخضع لأي عمليات تجميل نهائيا، رغم رغبتها في إجراء بعضها، موضحة: «أنا مدخلتش غرفة عمليات طول حياتي، وأنا بخاف من البنج، ومستنية يفتحوا أوضة عمليات من غير بنج، وأعمل عملية»، لافتة إلى أنها عملت الكثير من الأشياء التي لا تحتاج إلى عملية مثل البوتكس، موضحة أنها «علمت البوتكس على الهواء» في أحد البرامج، وحتى الفيتامين والتخسيس، كله يكون على الهواء.

ألغت حفل زفاف ابن شقيقتها بسبب حلم

وأشارت إلى أنها «بوظت» حفل زفاف ابن شقيقتها بسبب حلم حلمت به، حيث إنه أحضر لها العروس لكي تراها، وتتعرف عليها، ولكن بعد ذلك لم تعجبها، وشعرت أنها سوف تؤذي ابن شقيقتها، فنصحته ألا يكمل الزواج معها، ولكنه أصر، وفي النهاية أصيب بأزمة قلبية.

تحب قراءة الفنجان

قالت الإعلامية بوسي شلبي، إن البعض يتهمها بأنها «بتعمل أعمال سحرية»، مؤكدة أن هذا ليس حقيقيا، والحقيقة أن بعض الناس «عملوا لها أعمال كثيرة»، ولذلك تقرأ سورة البقرة يوميا، وهذا ما يحميها، لافتة أنها تحب قراءة الفنجان، وكل من يقرأ لها الفنجان يقول لها: «إنتي معمولك عمل».

تحب تقليد الناس لها

وأوضحت أنها ترفض أن تقدم برامج بدلا من زملاء آخرين، مشددة على أن هذا ليس غرورا منها، ولكن لأن كل شخص له طبعه وطريقته الخاصة، مشيرة إلى أنها عُرض عليها في وقت سابق أن تحل محل زميلة في القناة التي كانت تعمل بها، ولكنها رفضت، لأن كل شخص له مكانة خاصة به، مشددة: «أنا أحب اتقلد، لكن محبش أقلد حد».