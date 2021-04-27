«رماج» طفلة تعشق «تجارة الزواحف»: سعر الحلزون يصل 500 وبحلم «يتعملهم معرض»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تجلس داخل غرفتها لساعات، تفكر فى تطوير مشروعها الذي بدأته رغم صغر سنها، حتى باتت تمتلك استثمارها الخاص الذي تعمل جاهدة لتحويله إلي معرض كبير، 15 عاما هو عمر الطفلة رماج محمد، التى دشنت مشروعها الخاص بفكرة فريدة من نوعها، لتنتج «الحلزون والزواحف بأنواعها»، ثم بيعها.

تعيش «رماج»، في القاهرة «منطقة وسط البلد»، وتهوي إنتاج الزواحف ومن بينها «أم اربع وأربعين، الثعابين، سحالي، عنكبوت والعقارب»، وقبل 4 سنوات، بدأت مشروعها وهي فى سن الـ11 عاما، فخصصت غرفة في منزلها لإنتاج، الزواحف: «انا بحب تربية الزواحف وببيعها وفي ناس بتشتري وخاصة مراكز التجميل بتستخدم الحلزون لإنتاج الكولاجين الخام».

رماج: أسعار الحلزون تبدأ من جنيه لـ500

تختلف أسعار الزواحف حيث يبدأ الحلزون من جنيه لـ500 جنيه، وأم اربع وأربعين من أول 20 جنيها وحتى 60 جنيها، والتماسيح في الموسم تبدأ من 150 جنيها.

السؤال المتكرر كانت وسيلة الطفلة رماج لتعلم فن إنتاج الزواحف، حتى تكتسب الخبرة في وقت قصير حسب حديثها لـ«هن»، ومع التطور التكنولوجي كانت السوشيال ميديا وسيلتها للترويج لمنتجاتها المختلفة التي تعتبرها هوايتها المفضلة، فتعاملها مع تلك الزواحف بمثابة روتين يومي لا تخشي التعامل معهم أو الخوف.

تتمنى افتتاح معرض للزواحف

تتمنى الطفلة رماج تحقيق حلمها بتوعية الأشخاص كيفية التعامل مع الزواحف وعدم الشعور بالخوف منها، بالإضافة إلى افتتاح معرض للزواحف المختلفة.