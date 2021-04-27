على مائدة السحور.. طريقة عمل كوكيز الموز «خطوة بخطوة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«كوكيز الموز»، أحد أنواع الحلوى الصحية سهلة التحضير، التي تحتوي على عدد محدود من السعرات الحرارة، فضلا عن أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية مثل الكاليسوم المتواجد في الحليب، ويمكن تحضيره على مائدة السحور للأطفال والكبار.

وفيما يلي طريقة صحية وسهلة لتحضير كوكيز التفاح بالشوفان، وذلك وفقا لخبيرة التغذية ريهام شاكر، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس» المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كوكيز الموز

- موز.

- لبن خالي الدسم.

- تفاح مهروس.

- قرفة مطحونة.

- شوفان.

- ورقة زبدة.

- ملعقتان من السكر البني.

طريقة تحضير كوكيز الموز

1- في الخطوة الأولى، عليكِ بهرس الموز جيدا داخل وعاء عميق.

2- خلال الخطوة التالية يتم إضافة التفاح إلى الموز المهروس.

3- يتم إضافة السكر البني والقرفة إلى الخليط السابق، ثم إضافة الشوفان مع ربع كوب لبن خالي الدسم.

4- وفي الخطوة الأخيرة يتم هرس جميع المكونات للحصول على قوام كريمي، ثم تشكيل العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم.

5- وأخيرا يتم وضع الكرات داخل صينية بها ورقة زبدة مدهونة بنقطة زيت، ثم وضعها داخل فرن بدرجة حرارة 190 لمدة من 15 إلى 18 دقيقة.