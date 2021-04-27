استعداداً للصيف.. نصائح بسيطة للعناية بالأقدام

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن الأقدام تحتاج إلى عناية خاصة بعد انتهاء فصل الشتاء، وذلك كي تستعيد جمالها، ما يسمح للمرأة بارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، وفق ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

وأوضحت هوبر أنه ينبغي غسل الأقدام جيداً كل مساء، مع مراعاة تجفيفها جيداً وعدم إغفال الفراغات بين الأصابع، كي لا تنشأ تشققات في الجلد توفر البيئة الخصبة لتكاثر الفطريات.

وبعد ذلك، ينبغي تطبيق المستحضرات المخصصة للعناية بالأقدام مثل الكريم والمرهم والبلسم، والتي تعمل على ترطيب بشرة الأقدام وتمنحها ملمساً مخملياً مفعماً بالأنوثة.

وكي يحقق مستحضر العناية تأثيره المرجو، يمكن بعد تطبيقه ارتداء جورب طوال الليل.

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