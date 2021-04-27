«الإفتاء» توضح حكم وضع مرطب الشفاه أثناء الصيام: «لا يبطل»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

عبر موقعها الرسمى تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا جاء مضمونه: «هل وضع مرطب الشفاة في الصوم يبطله؟».

وجاءت إجابة دار الإفتاء المصرية على السؤال: «في الفتوى رقم 2924» بنحو: «وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا».

«أمي ماتت وعليها أيام من رمضان مقدرتش تقضيها.. ينفع إني أقضيها عوضًا عنها» سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حول الحكم في وفاة سيدة لم تتمكن من قضاء ما عليها من صيام أيام في شهر رمضان، فهل يجوز أن تقضي عنها ابنتها.

إلهام فاروق شبانة، واعظة بالأزهر الشريف، تقول فى إجابتها على السؤال: «إن ما تفعله السيدة «ابنة المتوفية» يعد من أعظم أنواع البر، لأنها تحاول مواصلة عمل أمها حتى في قبرها».