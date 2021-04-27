سعره 15 مليون جنيه.. حذاء زوج كيم كاردشيان الأغلى مبيعا في العالم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

رقم قياسي حطمه حذاء رياضي كان ارتداه كاني ويست مغني الراب الأمريكي وطليق عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، خلال حفل توزيع جوائز «غرامي» الغنائية عام 2008، حيث أصبح الرقم القياسي الأكبر لصفقة بيع أحذية رياضية على مستوى العالم.

تفاصيل حذاء كاني ويست

ومؤخرًا.. تم بيع حذاء Nike Air Yeezy الذي ارتداه سالفا مغني الراب كاني ويست في حفل توزيع جوائز Grammy، من خلال دار المزادات Sotheby's، بقيمة تزيد عن مليون دولار أي ما يعادل أكثر من 15 مليون جنيه مصري، وهو رقم قياسي كبير.

وتعود تفاصيل ارتداء هذا الحذاء إلى صفقة تجارية كان قد برمها «ويست» مع شركة «Nike» العالمية للأحذية الرياضية، وكان الحذاء أول ظهور عالمي لحذاء Nike Air Yeezy، وقد اجتاحت الماركة الجديدة عالم الأحذية الرياضية في عام 2008 قبل ازدهار السوق السوداء للأحذية الرياضية الفاخرة .

وقالت دار المزادات Sotheby's في بيان صحفي للمزاد: «كانت Air Yeezy عبارة عن صورة جديدة تمامًا، تم إنشاؤها لمغني اراب وليس للرياضين ، لكنها مهدت الطريق للعديد من أعمال التعاون الفني المشترك اليوم»، حسب موقع latimes الأمريكي.

كاني ويست يتلقى دعم من زوجته في الترشح لرئاسة أمريكا

وعلى الرغم من رفض كيم كاردشيان ترشح كاني ويست لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2016، إلا أنها دعمته للترشح خلال العام الماضي، وقبل انفصالهما.

وكان أعلن ويست نيته الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وحينها دون خلال تغريدة قائلا: «يجب أن ندرك الآن وعد أمريكا بالثقة بالله وعلينا توحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا، أترشح لرئاسة الولايات المتحدة 2020».

ودعمته زوجته كيم من خلال إعادة نشر تلك التغريدة عبر حسابها الرسمي بـ«تويتر» مصاحبة بعلم الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعود سبب رفض كيم في البداية هو خوفها من أن تلقى نفس مصير ميلانيا ترامب بنشر صورها العارية، وكانت تتحفظ حينها على تلك الطريقة التي تعاملوا بها معها وقالت حينها، «سأقول لكاني، أنت تعرف نوع الصور التي سينشروها لي».