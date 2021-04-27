«حكايات رمضان» في «هن».. ماذا يقدمن بنات الصحافة لقرائهن خلال الشهر الكريم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التقى برنامج «حكايات رمضان»، المذاع عبر شاشة extra news، مع محررات موقع «هن»، التابع لبوابة «الوطن» الإخبارية، خلال جولة لفريق عمل البرنامج، داخل جداران الموقع المهتم بكل ما يخص المرأة، لتركيز الضوء على طبيعة عمل المحررات الصحفيات خلال شهر رمضان الكريم، وكيفية القيام بأعمالهن وسط أجواء الصيام، مستعرضًا في تقرير مطول أبرز ما يقدمه الموقع المختص بشؤون المرأة لقرائه.

روان مسعد: المرأة لديها مسؤليات مثل الرجل

وبدورها، كشفت الصحفية روان مسعد المحررة بموقع «هن»، أنهن يحاولن ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدة أن المرأة في المجتمع المصري أصبح لديها التزامات وواجبات ومسؤوليات مثل الرجل، وأحيانا أكبر منه أيضا.

وأوضحت، أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من النجاحات التي حققتها المرأة المصرية ما يدعو للفخر.

وتابعت: «الست المصرية بقت ناجحة على مستوى مجالات كثيرة، وعشان كدا بنحاول أننا ننور النجاحات دي»، موضحة أن محررات الموقع يحاولن التركيز دائما مع قصص الكفاح والنجاح.

آية أشرف: نقدم خدمة إعلامية مميزة لكل ما يبحث عنه القراء

ومن جهتها أوضحت الصحفية آية أشرف، المحررة بموقع «هن»، أنهن يحاولن دائما التركيز في متابعتهن على تغطية كافة الأحداث والمناسبات الجارية، وبالأخص المرتبطة بتريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتقديم خدمة إخبارية مميزة وشاملة لكل ما يبحث عنه القراء.

ولفت إلى أن التركيز منصب حاليًا على مسلسلات رمضان، كونها الحدث الأبرز خلال الشهر الكريم، بالأخص لأنها تتناول الكثير من مشكلات المرأة، التير يركز عليها موقع «هن» بالأساس، منبهة أنهن يحاولن دائما أن يكون هناك توزان في عملهن بين التركيز على قضايا المرأة وفي نفس الوقت تقديم معلومة جيدة وشاملة على ما يبحث عنه القراء خلال الوقت الحالي.

أية المليجي: نركز خلال رمضان على اهتمامات المرأة المتعلقة بالشهر الكريم

فيما أشارت الصحفية آية المليجي، المحررة بموقع «هن»، إلى أن خلال شهر رمضان الكريم، يحاولن التركيز بشكل أكبر على اهتمامات المرأة المتعلقة بالشهر الفضيل، وما يشغل بالهن من فتاوى والأسئلة الدينية الكثيرة التي تخطر في بال المرأة في ذلك التوقيت، والمتعلقة بصلاة التراويح واستخدام «الميكب» خلال نهار رمضان، بالإضافة إلى تقديم خدمة إعلامية مميزة لهن تساعدهن في اختيار ما يتم تحضيره على موائد الفطار والسحور.