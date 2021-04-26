أحد طلاب حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية يوضح سر عزوفه عن الزواج: كرث حياته للخير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحل عن دنيانا منذ ساعات قليلة، الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس، عن عمر ناهز 92 عامًا.

وأعلنت أسرة الشيخ حافظ، تشييع الجنازة غدًا، من المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس، وسيجري دفنه بمقابر السويس الجديدة.

يشار إلى أن الشيخ حافظ سلامة، بطل وقائد المقاومة الشعبية في مدينة السويس، وأحد رموز العمل الخيري، وباعث الروح المعنوية، وأحد رموز مصر على مر العصور.

سر عزوف حافظ سلامة عن الزواج

حزن كبير أصاب أبناء محافظة السويس من الفتيات والشباب، على رحيل الشيخ العلّامة الكبير، حيث كان يلقبونه بـ «جدو حافظ»، نظرًا عن عزوفه عن الزواج طيلة حياته وعدم إنجابه أطفالا.

يوسف محمد، أحد طلاب الشيخ الراحل بإحدة مدارس محافظة السويس، يكشف خلال حديثه لـ«هُن» عن سر عزوف الشيخ الراحل عن الزواج.

وقال الشاب العشريني، إن الراحل كان قرر عدم الزواج رغبة منه في تكريث حياته للمقاومة الشعبية والقيام بالأعمال الخيرية، لأبناء بلدته ومساعدة كل محتاج.

حافظ سلامة كان يهادي الأطفال بالحلوى

جانب آخر كشفه طالب الشيخ الراحل، عن حب الأول الشديد للأطفال وتعلقه بهم، «كان بيدخل المساجد وأي طفل ياقبله يديله حلويات، كان بيحبهم جدا لأنه متجوزش ومخلفش طول عمره».

الشيخ حافظ سلامة

ولد الشيخ حافظ علي أحمد سلامة، بالسويس في 6 ديسمبر 1925، أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر، وكان الابن الرابع لوالده الحاج علي سلامة، الذي كان يعمل في تجارة الأقمشة.

وكان بدأ حافظ سلامة تعليمه بـ«كُتاب الحي»، ثم التعليم الابتدائي الأزهري، وأخذ في تثقيف نفسه في العلوم الشرعية والثقافة العامة ودرس العديد من العلوم الدينية، ثم عمل في الأزهر واعظًا، حتى أصبح مستشارًا لشيخ الأزهر لشئون المعاهد الأزهرية حتى 1978، ثم أحيل إلى التقاعد.