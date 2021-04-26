بعد تعرض شيماء سيف لانتقادات بسببه.. ما هو مرض البيدوفيليا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

مشهد تمثيلي داخل مسلسل قامت به الفنانة شيماء سيف، أثار انتقادات حادة لها، حيث كانت مع طفلا صغيرا أمام مجموعة من كاسات الخمر، وارتدت فستان من اللون الأسود وشال أحمر له إيحاء غير أخلاقي.

حيث كانت تمثل إنها تخون زوجها مع هذا الطفل الصغير، وبالفعل ظلت تقبله بطريقة غريبة، وكان المخرج يحثها على استكمال التقبيل، وخضعت له، وبعد ذلك دخل زوجها، وحاولت إقناعه بأن الطفل هو من أغواها.

هذا المشهد التمثيلي عرّض شيماء سيف لانتقادات حادة، إذ وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما فعلته شيماء سيف بأنه «بيدوفيليا»، فما هو هذا المرض، والذي يعني اشتهاء الاطفال.

يستعرض موقع «هن»، كل ما تريد معرفته عن «البيدوفيليا»، بحسب موقع «psychologytoday»، الأمريكي المتخصص في الأمراض النفسية.

ما هو البيدوفيليا الذي وصفت به شيماء سيف

الاعتداء الجنسي على الأطفال هو عامل جذب جنسي مستمر للأطفال قبل سن البلوغ، وهي حالة تعتمد فيها الإثارة الجنسية والإشباع الجنسي للشخص على التخيل والانخراط في سلوك جنسي غير عادي ومتطرف.

يُعرَّف الاعتداء الجنسي على الأطفال بأنه تخيلات متكررة ومكثفة للإثارة الجنسية، أو دوافع جنسية، أو سلوكيات تتضمن نشاطًا جنسيًا مع طفل أو أطفال ما قبل البلوغ، عمومًا يبلغون من العمر 13 عامًا أو أقل، على مدى ستة أشهر على الأقل.

غالبًا ما يكون مشتهو الأطفال من الرجال ويمكن أن ينجذبوا إلى أي من الجنسين أو كلاهما. يختلف مدى ارتباطهم بالبالغين من نفس الجنس أو من الجنس الآخر.

يمكن تشخيص البيدوفيليا «اضطراب اشتهاء الأطفال» لدى الأشخاص الذين يرغبون في الكشف عن هذا المرض، وكذلك في الأشخاص الذين ينكرون أي انجذاب جنسي للأطفال ولكنهم يظهرون أدلة موضوعية على الاعتداء الجنسي على الأطفال.

لتشخيص الحالة يجب على الفرد أن يتصرف بناءً على دوافعه الجنسية، قد يكون لدى الشخص ميول جنسية بالأطفال ولكن ليس اضطراب اشتهاء الأطفال.

انتشار اضطراب الاستغلال الجنسي للأطفال غير معروف، ولكن يُنظَر أن أعلى معدل انتشار محتمل في السكان الذكور هو ما يقرب من ثلاثة إلى خمسة بالمائة. يُعتقد أن معدل الانتشار بين الإناث يمثل جزءًا صغيرًا من معدل الانتشار بين الذكور.

أعراض مرض البيدوفيليا

ومن أعراض المرض التخيلات أو الحوافز أو السلوكيات الجنسية المتكررة والمكثفة التي تنطوي على نشاط جنسي مع طفل ما قبل البلوغ «بشكل عام يبلغ من العمر 13 عامًا أو أقل» لمدة 6 أشهر على الأقل.

يجب أن يحدد تشخيص اضطراب الاستغلال الجنسي للأطفال ما إذا كان الفرد ينجذب حصريًا إلى الأطفال أم لا، والجنس الذي ينجذب إليه الفرد، وما إذا كانت الحوافز الجنسية تقتصر على القربى.

هناك عدد من التحديات المتعلقة بتشخيص الاعتداء الجنسي على الأطفال، نادرًا ما يطلب الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة المساعدة طواعية، غالبًا ما تكون الاستشارة والعلاج نتيجة لأمر من المحكمة.

يعد الاستخدام المكثف لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية مؤشرًا تشخيصيًا مفيدًا لاضطراب الميل الجنسي للأطفال.

تشترك البيدوفيليا مع المعاناة من القلق والاكتئاب الشديد أو اضطرابات المزاج واضطرابات تعاطي المخدرات.

أسباب البيدوفيليا أو الاعتداء الجنسي على الأطفال

أسباب الاعتداء الجنسي على الأطفال «وغيرها من أشكال البارافيليا» غير معروفة.

هناك بعض الأدلة على أن الاعتداء الجنسي على الأطفال قد ينتشر في العائلات، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا ناتجًا عن الوراثة أو السلوك المكتسب.

يعد وجود تاريخ من الاعتداء الجنسي على الأطفال عاملاً محتملاً آخر في ظهور الأطفال المتحولين جنسياً، تشير نماذج التعلم السلوكي إلى أن الطفل الذي يكون ضحية أو مراقبًا لسلوكيات جنسية غير لائقة قد يصبح مشروطًا لتقليد هذه السلوكيات نفسها.

الأفراد المحرومين من الاتصالات الاجتماعية والجنسية العادية، قد يسعون إلى الإشباع من خلال وسائل أقل قبولًا اجتماعيًا.

تدرس النماذج الفسيولوجية العلاقة المحتملة بين الهرمونات والسلوك، لا سيما دور العدوان والهرمونات الجنسية الذكرية.

ثبت أن مشتهي الأطفال أقصر في المتوسط ​​ومن المرجح أن يكونوا أعسر، وكذلك لديهم معدل ذكاء أقل من عامة السكان.

تشير فحوصات الدماغ إلى أن لديهم مادة بيضاء أقل - الدوائر الضامة في الدماغ - وأظهرت دراسة واحدة على الأقل أنهم أكثر عرضة للإصابة بإصابات في الرأس في مرحلة الطفولة مقارنة بمن لا يمارسون الجنس مع الأطفال.

قد يدرك الأفراد اهتمامهم الجنسي بالأطفال في وقت قريب من سن البلوغ.

قد يكون الاعتداء الجنسي على الأطفال حالة تدوم مدى الحياة، ولكن اضطراب الميل الجنسي للأطفال يشمل عناصر يمكن أن تتغير بمرور الوقت، بما في ذلك الضيق والضعف النفسي الاجتماعي وميل الفرد إلى التصرف بناءً على الإلحاحات.

علاج البيدوفيليا

أثبتت الأبحاث عدم صحة التصور القائل بأن مرتكبي الجرائم الجنسية معرضون بشكل خاص للعودة إلى الإجرام.

تعد معدلات العودة إلى الإجرام للجرائم الجنسية أقل من جميع أنواع الجرائم الرئيسية الأخرى، وقد وجدت وزارة العدل الأمريكية أن حوالي 3 بالمائة فقط من المتحرشين بالأطفال يرتكبون جريمة جنسية أخرى في غضون ثلاث سنوات من إطلاق سراحهم من السجن.

يؤكد التحليل لمئات الدراسات أنه بمجرد اكتشافها، فإن معظم المجرمين المدانين لا يرتكبون جرائم جنسية أبدًا.

في حين أن العلاج قد يساعد المتحرشين بالأطفال على مقاومة التصرف بناءً على انجذابهم للأطفال، إلا أن الكثيرين لا يطلبون المساعدة السريرية بسبب مخاطر العواقب القانونية بسبب قوانين الإبلاغ الإلزامية للمهنيين المرخصين، بما في ذلك المعالجين.

نماذج العلاج السلوكي المعرفي قد تكون فعالة، لعلاج هذا الاضطراب، قد تتضمن هذه النماذج تكييفًا مكرهًا، ومواجهة التشوهات المعرفية، وبناء التعاطف مع الضحية «مثل عرض مقاطع فيديو للعواقب على الضحايا»، والتدريب الحازم «تدريب المهارات الاجتماعية، وإدارة الوقت، والهيكل»، ومنع الانتكاس، وأنظمة المراقبة «شركاء الأسرة الذين يساعدون في مراقبة سلوك المريض»، والصيانة مدى الحياة.

يمكن استخدام الأدوية جنبًا إلى جنب مع العلاج النفسي لعلاج اضطراب الميل الجنسي للأطفال.

تشمل هذه الأدوية ميدروكسي بروجستيرون أسيتات «بروفيرا» وأسيتات ليوبروليد «لوبرون» ومضادات الأندروجين لخفض الدافع الجنسي.