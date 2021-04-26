شادي محمد عن التحرش: «شوفوا البنت لابسه إيه الأول».. فيديو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حل لاعب كرة القدم السابق شادي محمد ضيفًا على برنامج «لحظات جريئة»، الذي يعرض على شاشة القاهرة والناس خلال شهر رمضان الكريم، وخلال الحلقة تحدث شادي محمد عن الحب والزواج، وتطرق في حديثه إلى التحرش وأسبابه.

شادي محمد يتحدث عن التحرش

وقال شادي محمد خلال الحلقة، إنه من عاشقي ملابس السيدات، ويحب مشاهدة الموضة، وما هي الحقائب الجديدة، وكيفية ارتداؤها، مع الحلق، والإكسسوارات والحذاء، وأكمل حديثه: «تيجي بنت تقولك الحق المتحرش، وتدخل على بروفايلها على فيسبوك تلاقي لبس مش هتقعد بيه في البيت.. مش تخرج بيه».

شادي محمد: محدش يشيل كلامي

وبرر شادي محمد ملابس الفتيات بأنها يمكن أن تكون سببًا لـ التحرش: «وتقولك ده المتحرش، طيب انتي مش شايفة انتي تعملي ايه ولابسه ايه، ده انتي اللي متحرشة، ومحدش يشيل كلامي.. أنا مسؤول عنه».

وأضاف: «بحترم السيدات كلهم، بس في حاجات مفيهاش منطق ولا عقل، زي فورمة الرجالة في الساحل، في ستات بتنشر صورها بالمايو والكاش مايو، طبيعي حد يدخل يقولك يا قمر وبتاع.. أمال انتي حاطة ده ليه».

شادي محمد: لازم نرجع للأخلاقيات

وعن كونه حرية شخصية أم لا رد شادي محمد: «لازم نرجع للاخلاقيات والانضباط، أنا عارف الحرية الشخصية، بس في صور بتستفز، وده بيحصل، أنا بعاكس عادي إيه المشكلة، لما بشوف واحدة لابسة لبس حلو بقولها الجزمة حلوة، الشنطة حلوة اللبس حلوة وده مش تحرش».