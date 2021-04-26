بوسي شلبي تبكي على الهواء: «عايشة من غير روح» بعد وفاة محمود عبدالعزيز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الإعلامية بوسي شلبي، رسالة إلى روح الفنانة رجاء الجداوي، قائلة: «وحشتيني، ووحشتني حنيتك عليا وسؤالك عليا كل يوم، وأفتقدك كثيرا»، موضحة أنها عوضتها عن والدتها في وقت من الأوقات، ولكن حاليًا لم يعد لديها أم بعد وفاة «الجداوي».

بوسي شلبي لمحمود عبدالعزيز: روحي راحت من بعدك

وأضافت بوسي شلبي، باكية، خلال لقاء في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» الفضائية، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، الاثنين، في رسالة أخرى إلى روح زوجها الفنان محمود عبدالعزيز: «روحي راحت من بعدك، وأنا عايشة من غير روح، وأمنية حياتي بجد إني أموت وأجيلك لأنك وحشتني أوي، من ساعة ما مشيت وأنا تعبانة ومش سعيدة».

وبعد بكاء بوسي شلبي، اضطرت مقدمة البرنامج للخروج إلى فاصل، كما ألغت فقرة «عدو ولا حبيب».

وأشارت بوسي شلبي، إلى أنها تقول «خمسة وخميسة» في عين كل من ينظر لها في حياتها وصحتها، وعلاقاتها بأصدقائها، موضحة أنها لن توافق على الاستضافة في هذا البرنامج مرة أخرى.

فكرة برنامج شيخ الحارة

وتعتمد فكرة برنامج «شيخ الحارة والجريئة» على استضافة أحد النجوم سواء في المجال الفني أو الرياضي أو الإعلامي، وتوجيه أسئلة ساخنة لضيف البرنامج تكشف عن كثير من الخبايا والأسرار، وتستعين بشخصية غامضة هي «شيخ الحارة».

وعملت المخرجة إيناس الدغيدي، على استضافة عدد كبير من النجوم خلال برنامجها «شيخ الحارة والجريئة»، الذي يعرض حاليا في شهر رمضان 2021، على قناة «القاهرة والناس» أبرزهم، صالح جمعة لاعب الأهلي، والفنان سعد الصغير، وصافيناز، والإعلامية مي حلمي، والفنانة إلهام شاهين، ونجوى فؤاد، وهالة صدقي، وبوسي شلبي، ونجلاء بدر، ورانيا يوسف، وهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأحمد بلال لاعب الأهلي السابق، والإعلامية ريهام سعيد، ومجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق، والفنان رامي صبري.