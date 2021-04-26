عشان متتخدعش ويجيلك تسمم.. 5 فروق بين ورق العنب والتوت

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد ورق العنب من الآكلات التي تحظى بأهمية كبيرة على السفرة داخل البيوت المصرية وعدد من الدول العربية، نظرًا لتميز مذاقه وفوائده الصحية المتعددة بسبب احتواءه على الفيتامينات والمعادن المختلفة وغيرها، وخلال عملية شراءه من الأسواق قد يقعن بعض السيدات في فخاخ التشابه الكبير بين أوراق العنب وأوراق التوت، لتشابهما الكبير في الشكل واللون.

رش ورق العنب بالمبيدات الحشرية

وكشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ «الوطن»، أن الوقت الحالي يشهد رش الخضروات وورق العنب بالمبيدات بسبب إصابة وبعدها بفترة يطير رش المبيدات في الهواء، مؤكدا أنّه في جميع الأحوال على سيدة المنزل غسل ما يتم شراؤه جيدا فضلا عن التأكد من اختلاف ورق العنب عن ورق التوت.

الفرق بين ورق العنب وورق التوت

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، الفروق بين كل من أوراق العنب والتوت، حسب موقع healthbenefitstimes الأمريكي للتغذية.

ورق العنب

تتميز أحجام أوراق العنب بأنها متوسطة إلى كبيرة قلبية الشكل، أي تكن على شكل قلب لها فصوص متعددة، وتتسم الأوراق بنعومتها وتنمو مع حواف مسننة مسننة ومدببة على كل فص.

كما تتميز أوراق العنب بأنها «طرية» مع مذاقها الحمضي الخفيف ولونها الأخضر الزاهي.

أوراق التوت

تتسم أوراق التوت بكونها ذات قيمة غذائية عالية، حيث أنها مُحملة بمركبات نباتية قوية مثل مضادات الأكسدة، وكذلك فيتامين ج، ومعادن الزنك، والكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم.

كما تساعد أوراق التوت أيضا في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول والحد من الإصابة بالالتهابات، والحماية من التعرض لأمراض القلب والسكري والضغط.

ويختلف شكل وحجم أوراق التوت بشكل كبير، وغالبًا ما تتفاوت بشكل كبير حسب عمر النبات أو كمية ضوء الشمس.

ويمكن التعرف بسهولة على أوراق التوت من عدة خصائص بسيطة تتميز بها، وهي:

- ملمسها الجاف الخشن على عكس أوراق العنب.

- تتميز بلونها الأخضر الداكن على عكس أوراق العنب التي تتميز بلونها الفاتح المنعش.

- لا توجد على سطحها تفريعات وخطوط مثل تلك التي تتواجد على ورق العنب.

- في حال طهيها يتحول لونها إلى ويغمق بشكل كبير ملحوظ.