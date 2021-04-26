من أميرة هوليوود الشابة إلى ملكة الشاشة الفضية.. أفضل إطلالات جينيفر لورانس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على مدار مسيرتها المهنية، كان أسلوب الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس في الملابس متنوعًا ومثيرًا مثل أدوارها السينمائية.

وبالتزامن مع حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021، قمنا برصد أفضل 20 إطلالة لـ جينيفر لورانس، وفقا لموقع vogue.

إطلالة حفل OSCARS 2011

جذبت جينيفر لورانس وقتها الأنظار، حيث بدت أنيقة جدا مرتدية فستانا أحمر من طراز كيلفن كلاين، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع الإطلالة حقيبة باللون الذهبي.

إطلالة حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب 2011

طلت لورانس بفستان أحمر منفوش من طراز "ديو"، بحزام عند منطقة الخصر مع حقيبة باللون الفضي.

إطلالة حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة في 2011

ظهرت بفستان وردي جريء مع الكتفين، وكشفت عن ساقها، ونسقت مع إطلالتها حقيبة سوداء وحذاء باللون الأسود.

إطلالة العرض الأول لفيلم "The Hunger Games" في مارس 2012

اختارت لورانس فستانًا ذهبيًا معدنيًا رائعًا بفتحات مثلثة بدون أكمام، وقامت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا وقتها، بإقران الفستان اللامع مع طلاء الأظافر الداكن ومكياج العيون.

إطلالة العرض الأول لفيلم "Silver Linings Playbook"في نوفمبر 2012

ظهرت لورانس أنيقة مرتدية بدلة سوداء ووشاح، كما عرضت شعرها البني، مع حقيبة زهرية زاهية.

إطلالة حفل توزيع جوائز الأوسكار في فبراير 2013

بدت لورانس مذهلة في فستان ضخم بدون حمالات بنسيج مجعد، مع عودة الشعر إلى اللون الأشقر، ونسقت مع الإطلالة حقيبة فضية.

إطلالة العرض الأول لفيلم The Hunger Games Catching Fire في نوفمبر 2013

حضرت الممثلة مرتدية فستانًا شفافًا بدون أكمام بقصة شعر قصيرة مع حقيبة سوداء.

إطلالة Golden Globes في نوفمبر 2014

ارتدت لورانس فستانا أبيض من التول مع خطين أسودين متدرجين، وكانت ترتدي مجوهرات باللونين الأبيض والأسود وتحمل حقيبة يد سوداء.

إطلالة حفل توزيع جوائز الأوسكار في مارس 2014

ارتدت لورانس فستانا كلاسيكيا مصنوعا من البيبلوم بدون حمالات، وزينت عنقها بقلادة من الألماس.

إطلالة العرض الأول لفيلم "Serena" في أكتوبر 2014

ارتدت الممثلة فستانًا يشبه سترة بدلة كبيرة الحجم، باللون الأسود، وحافظت على المظهر البسيط مع الكعب المدبب.

إطلالة العرض الأول لفيلم "The Hunger Games: Mockingjay - Part 2" in Berlin في لوس أنجلوس في نوفمبر 2015

بعد أن نمت شعرها، اختارت لورانس فستانًا أبيض ناصعًا بتفاصيل برقبة على شكل V، وطابقت الممثلة مجوهراتها مع الزينة الذهبية على فستانها.

إطلالة حفل جولدن جلوب في يناير 2016

مرتديةً لونها المميز، اختارت لورانس فستانًا أحمر بدون أكمام متدرجًا مع عقد مميز، وأضافت أحمر شفاه وكحل لإطلالة هوليوودية كلاسيكية.

إطلالة عرض ديور في أسبوع الموضة في باريس يوليو 2017

ارتدت الممثلة فستانًا أبيض وسترة مطبوعة وحذاءً رياضيًا وقبعة بوليرو لتظهر بشكل مختلف.

إطلالة العرض الأول لفيلم "Mother!" في مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا سبتمبر 2017

ارتدت الممثلة ثوبا زهريا شبه شفاف، وتميز الفستان الرومانسي بتنورة كاملة، واستكملت لورانس الفستان المستوحى من الطراز القديم مع كحل غامق ومجوهرات بسيطة.

إطلالة العرض الأول لفيلم "Mother!" في نيويورك سبتمبر 2017

ارتدت لورانس فستانا أبيض ساحرًا، أشبه بفستان الزفاف، مع كحلها الثقيل المميز، وطلاء أظافر أسود.

إطلالة حفل جوائز BAFTA في فبراير 2018

اختارت فستان Dior باللون الأسود أثناء سيرها على السجادة الحمراء، تميز الفستان بقماش أبيض رقيق أسفل الكتفين، مع أحمر شفاه وتركت شعرها منسدلا.

إطلالة حفل فيلم Red Sparrow في لندن 2018

تألقت بفستان من توقيع Dior خلال العرض الأول من فيلم the Red Sparrow في لندن، فاختارت فستاناً طويلاً لامعاً مزيناً بالثنيات الناعمة من جزئه السفلي، بتدرجات ألوان الباستيل الهادئة، ومن الناحية الجمالية فقد أسدلت شعرها المموج بعفوية على كتفيها واعتمدت مكياجاً ارتكز على الألوان الناعمة.

إطلالة العرض الأول لفيلم "Red Sparrow" في نيويورك في أواخر فبراير 2018

اختارت فستانا شفافا من توقيع ديور باللون الأسود، ذو رقبة عالية، مع مكياج عيون مدخن وأحمر شفاه أحمر ساطع، وشعر باللون الذهبي.

إطلالة حفل الأوسكار في 2018

ظهرت لورانس بعد ذلك على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار في مارس 2018 مرتدية فستانا باللون الميتاليك من ديور، وقامت بإقران الفستان المتلألئ مع بعض تجعيد الشعر المتموج المنسدل وشفة حمراء جريئة.

إطلالة العرض الأول لفيلم "Dark Phoenix" في لوس أنجلوس 2019

كانت ترتدي عباءة سوداء ذات ياقة متدلية وأكمام واسعة وتنورة كاملة، مع مكياج العيون الداكن، واختارت تسريحة شعر محدثة زينت وجهها.