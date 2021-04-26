«كورونا مش هيفرقنا».. عروسان يصران على إتمام زفافها في مستشفى بالهند

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يلقي فيروس كورونا المستجد بظلاله على كل شيء في الآونة الأخيرة، حيث تفشى بشكل كبير في الهند، ما أدى إلى تعطل سير الحياة الطبيعية هناك، ولكن تحدى عروسان «كوفيد 19»، إذ أصرا على إقامة زفافهما في الموعد المحدد، رغم إيجابية عينة العريس.

إتمام الزواج بمستشفى العزل

كان موعد الفرح وشيكا، وكافة التجهيزات تمت بالفعل، إلا أن الزوج أصيب بفيروس كورونا المستجد قبل فرحه بأيام فقط، فقررت العروس أن تشاركه فرحة الزفاف، وأن تتم المراسم على الرغم من كل شيء، وبالفعل تم الزواج في مستشفى العزل.

بداية مرض الزوج البالغ من العمر 28 عاما، حينما عاد لبلاده من إحدى دول الخليج التي يعمل بها، استعدادا للزواج من خطيبته البالغة من العمر 20 عاما، حيث خضع لفترة العزل المنزلي لمدة 10 أيام، إلا أن حالته ساءت هو ووالدته، وأُصيبا بضيق في التنفس ونُقلا للمستشفى.

تبين إصابة الزوج بالفيروس المتحور الجديد من كورونا، والمنتشر بشدة في أرجاء الهند، حيث تشهد البلاد موجة شديدة القسوى من انتشار سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد، أدت إلى إصابة الآلاف من الهنود كل يوم، بالإضافة إلى الوفيات.

بعد ذلك قرر الزوجان عدم تأجيل الزفاف الذي تم الترتيب له منذ أكثر من عام، وحصلا على إذن من مستشفى وجامعة الابوزا الطبية، في ولاية كيرالا التي يعيش فيها العريس ووالدته، وبناء على ذلك تم السماح لاثنين فقط من عائلة العروسين أن يحضرا حفل الزفاف بجانبهما، وتم إقامة مراسم الزفاف بالطرق التقليدية.

ارتداء معدات الوقاية

وفي ذات السياق وظهر الزوجان وهما يرتديان معدات الوقاية، وتبادلا أكاليل من نبات التولسي، أو ما يُعرف بالريحان المقدس الذي يوضع على عنق العريس والعروس.

وبعد انتهاء المراسم عادت العروس لمنزل عمها، وظل العريس في المستشفى لاستكمال علاجه، وانتشرت لقطات ومشاهد من الزفاف على وسائل التواصل الاجتماعي.