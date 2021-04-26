الموجة الثالثة تهدد المصريين: سر انتشار الفيروس.. و14 نصيحة مهمة للحماية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذر الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، من وصول مصر لذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا خلال 10 أيام.

وأكد عنان، في حواره عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى، أن الفترة المقبلة صعبة وحاسمة وتحتاج المزيد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

الخليج 365 يستعرض سر خطورة الفيروس.. ونصائح مهمة للحماية من كورونا بالتزامن مع شهر رمضان وارتفاع الحالات في مصر.

سر انتشار الفيروس

وفقا لموقع "thehealthsite"، فإن الفيروس المتحور الموجود حاليًا في الهند أكثر انتشارًا بمرتين ونصف من الفيروس الأصلي، وهو ما يجعل الموجة الثالثة والرابعة في بعض الدول حول العالم أكثر خطورة.

أعراض كورونا في الموجة الثالثة

وفقا لتصريحات محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية المصرية، فإن الفيروس قد يؤثر على المخ أو القلب أو العظام أو الجلد، لكنه في الأصل فيروس تنفسي وهي مشكلته الأساسية، تبدأ بالجهاز التنفسي من الأنف ثم الحنجرة ثم الجهاز التنفسي السفلي والشعب الهوائية.

وأضاف أن أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا قد تشمل النزلات المعوية والطفح الجلدي ومشكلات بالعين، وإلى جانب هذه الأعراض يصاب البعض بتعب في المعدة، كما رُصد في بعض الحالات إسهال وطفح جلدي واحمرار في العين كنوع من الحساسية، كما يؤثر على القلب عند بعض الأشخاص.

ماذا لو ظهرت أي أعراض؟

- قم بإجراء اختبار فورا.

- اعزل نفسك.

- ارتد الكمامة.

- إذا اشتدت الأعراض اذهب للمستشفى.

نصائح مهمة للحماية من كورونا في الموجة الثالثة:

- عدم التواجد في عزومات رمضان، سواء إفطار أو سحور، والحد منها خلال هذه الفترة.

- تجنب وضع اليدين على الوجه باستمرار لأنها عادة قاتلة.

- تجنب السلام بالأيدي أو الأحضان.

- تجنب الطعام من الخارج لأنها ملئ بالشحوم والزيوت.

- الحرص على عدم التواجد بالأماكن المزدحمة.

- عدم مشاركة أي أدوات مع الآخرين في أي مكان.

- الالتزام بارتداء الكمامة في الخارج، وكذلك عند التعامل مع أفراد الأسرة في حالة الشك في وجود عدوى.

- تطهير الأيدي دائما إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية.

- التغذية الجيدة في إفطار وسحور رمضان، لأنها تعزز المناعة، إضافة إلى شرب الماء بوفرة بعد الإفطار.

- تهوية المنازل والمكاتب بفتح النوافذ والأبواب ثلاث مرات يومياً.

- النوم مبكرا من 6-8 ساعات يوميا، فالنوم يعزز الذاكرة والمناعة.

- الحصول على تطعيم الإنفلونزا، وكذلك لقاح كورونا.

- تطبيق التباعد الاجتماعي في الأسانسير والدرج والطريق.

- راقب مستويات الأكسجين في جسمك، إذا انخفض عن 95%، توجه للمستشفى.