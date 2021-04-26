كورونا اليوم: عقار إنفلونزا قد يقتل الفيروس.. وهذه المادة قد تقلل خطر الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

عقار إنفلونزا يكافح الفيروس

يزعم العلماء أن عقار الإنفلونزا "فافيبيرافير" (Favipiravir) لديه القدرة على قتل SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، في غضون أيام.

ويُعتقد أن تجارب المملكة المتحدة للعلاج المضاد للفيروسات للمراحل المبكرة من المرض ستُظهر نتائج واعدة في الأشهر الستة القادمة، ويتم التحقيق في "فافيبيرافير"، الذي تم تطويره في اليابان عام 2014، لمعرفة ما إذا كان يمنع مرضى كوفيد من الإصابة بأمراض خطيرة، وفقا لتقارير صحيفة "ميرور" البريطانية.

هذه المادة قد تقلل خطر الإصابة

قد يفيد استخدام مطهرات تحتوي على مادة بوفيدون أيودين في التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما جاء في تقرير أعده علماء من مستشفى جامعة سنغافورة، وأوضح التقرير أن معالجات الوقاية الكيميائية باستخدام دواء هيدروكسي كلوروكين أو رذاذ الحلق على أساس بوفيدون أيودين أكثر فعالية من استخدام فيتامين سي في تقليص خطر الإصابة بكورونا في فئة الشباب ذوي الصحة الجيدة.

ونقلت صحيفة Straits Times السنغافورية عن الأستاذ المساعد ريموند سيت الذي أشرف على دراسة في هذا المجال، أن استخدام الأدوية المذكورة قد يقلص خطر تفشي فيروس كورونا في المناطق التي لم تبدأ فيها بعد حملة التطعيم ضد مرض "كوفيد-19". مع ذلك فقد أشار الباحث إلى أن استخدام الكمامات الواقية والتقيد بالتباعد الجسدي يبقيان وسيلتين فعالتين وحيدتين لمنع انتشار الجائحة في المناطق المذكورة، وفقا لروسيا اليوم.

هل فقدت حاسة الشم خلال الإصابة بفيروس كورونا؟.. تمرين الأنف الحل

نصح علماء المصابين بفيروس كورونا المستجد ممن عانوا فقدان حاسة الشم بسبب المرض، بتدريب هذه الحاسة من خلال استنشاق الروائح النفاذة مجددا، وفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وقد وتم وصف "تمرين الأنف"، الذي يتضمن استنشاق 4 روائح مختلفة على الأقل مرتين يوميا لعدة أشهر، على أنه "خيار علاجي رخيص وبسيط وخال من الآثار الجانبية"، للتعامل مع أعراض فيروس كورونا الشائعة، التي قد تمتد حتى بعد تعافي المريض.