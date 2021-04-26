آخرهن منى عبدالوهاب.. مشاهير في مأزق بسبب الهجوم على الشعراوي: «مش ندمانة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«لست نادمة على هجومي على الشيخ الشعراوي ولدي وجهة نظر في الجانب الفقهي الخاص به وتحفظات»، هكذا تحدثت الإعلامية منى عبدالوهاب، عن هجومها على الشعراوي خلال استضافتها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي.

وتابعت الإعلامية خلال اللقاء، إن حديث الشيخ الشعراوي حول أن المتوقف عن الصلاة يستتاب ثم يقتل هذا فقه غير مقبول.

وأكدت منى عبدالوهاب، أنها لم تتدخل في نقاش مع الشيخ الشعراوي، ولكنها فقط اعترضت على بعض النقاط في فقهه، كما أنها غير ملحدة وليس لها عداوة مع رجال الدين، ولكنها تمتلك عداءً تجاه وجهة نظر وتفكير معين.

لم تكن الإعلامية منى عبدالوهاب، وحدها ممن وقعن في مأزق بسبب الهجوم على الشيخ الشعراوي، بل سبقتها العديد من النجمات والإعلاميات.

أسما شريف منير

وكانت تعرضت الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، لهجوم من متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدما وصفت منهج الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي بـ «المتطرف»، وكانت البداية حينما نشرت منشورًا عبر حسابها الرسمي، طلبت فيه من متابعيها، ترشيح أحد الدعاة من أجل متابعته.

وقالت أسما: «صباح الخير عايزة أخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين يا متشددين أوي يا خالطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟».

وتلقت«أسما» ترشيحات مختلفة من المتابعين، كان من ضمنها الشعراوي، حيث قال أحدهم:«طلعي دروس الشيخ الشعراوي من يويتوب مفيش أحسن منه فعلًا».

وردت ابنة شريف منير قائلةً:«طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي ما عرفش يستوعبه.. حقيقي استغربت».

فريدة الشوباشي

كانت تعرضت الكاتبة فريدة الشوباشي لانتقادات واسعة، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بعد الهجوم الذي شنته على الشيخ محمد متولي الشعراوي، حيث قالت خلال حوارها ببرنامج «الشارع المصري»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»:«الشعراوي طعن وطني، ومن يسجد شكرًا على هزيمة مصر.. بالضرورة يسجد لله شكرًا على نصر إسرائيل»، مضيفة: «دا قال إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر شيوعي.. أنا مبحبش الشعراوي أنا حرة.. أنا أغفر أي شيء إلا الطعن في بلدي».

إلهام شاهين

وكانت شنت الفنانة إلهام شاهين، هجومًا وانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت عن الشيخ الشعراوي، أثناء مناقشة كتاب «هذه أصنامكم وهذه فأسي.. لماذا يخاصم المسلمون الحداثة؟»، الذي نظمته مؤسسة «بتانة» الثقافية.

وانتقدت شاهين الشيخ الشعراوي، وقالت موجهة الكلمة إلى الإعلامي خالد منتصر: «أنا تعلمت منك كثيرا، وأحب كل ما تكتبه، وأردده في المقابلات التي أشارك فيها»، مشيرة إلى أن رجال الدين يتحدثون عن الدين، في قضايا لم ترد في الدين أساسًا مثلما قال الشعراوي، إن مريض الكلى لا يجب أن يتعالج من مرضه.