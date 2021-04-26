مايا مرسي تستقبل السفير الألماني للتعرف على جهود مصر في تمكين المرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم، الدكتور سيريل نون سفير ألمانيا في القاهرة، حيث هدفت الزيارة التعرف عن قرب علي جهود الحكومة المصرية في مجال تمكين المرأة على كل الأصعدة.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسي بالدكتور سيريل نون في المجلس، مستعرضة خلال اللقاء جهود مصر في مجال تمكين المرأة المصرية والإنجازات العديدة التي تحققت خلال الست سنوات الماضية في هذا المجال سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفي مجال إصدار التشريعات والقوانين التي تنصف المرأة.

وأكدت «مايا» أن المرأة المصرية تتمتع بوجود إرادة سياسية تدعمها وتساند وصولها إلى جميع المواقع القيادية والحصول على كل حقوقها التي نص عليها القانون والدستور كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال مواجهة مشكلة الزيادة السكانية في مصر والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

من جانبه، أعرب السفير سيريل نون عن سعادته بلقاء الدكتورة مايا مرسي وبالاطلاع على الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية للارتقاء بوضع المرأة المصرية محليا وإقليميا ودوليا ودعمها في كل المجالات.

القومي للمرأة يعلق على حبس «أحمد بسام زكي»

وكان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى محمد حمودة المحامى لتعاونه مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس خلال العمل على القضية الشهيرة إعلاميا «قضية أحمد بسام زكي».

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن خالص تقديرها وامتنانها للمحامي محمد حمودة الذى لم يتردد لحظة وقبل القضية وتبرع بوقته ومجهوده ولم يتوانَ عن تقديم كل الدعم والمساندة القانونية لمكتب الشكاوى خلال القضية السالف ذكرها.

وكان المجلس القومي للمرأة قد تلقى عددا من الشكاوى من المجني عليهن وذلك من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، واستمع المكتب إلى أقوال الضحايا عن وقائع هتك عرض وتحرش في غضون الفترة من 2016 إلى 2020، وبناء عليه أبلغ مكتب الشكاوى مكتب النائب العام بتلك الوقائع، كما قدم المجلس القومي للمرأة الدعم النفسي والقانوني للضحايا من بداية تلقي الشكاوى حتى صدور الحكم.