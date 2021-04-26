«ريش وبتلمع».. أفضل إطلالات الفنانات في حفل أوسكار 2021

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصميمات متباينة، من توقيع دُور أزياء عالمية، لفتت بها النجمات الأنظار، خلال سيرهن على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز أوسكار 2021 في نسخته الـ93، المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي انتهت فعالياته فجر اليوم.

وفيما يلي أفضل إطلالات الفنانات في حفل توزيع جوائز أوسكار 2021 في نسخته الـ93، وفقا لتقرير «بي بي سي».

ماريا باكالوفا بفستان من التل

ظهرت النجمة ماريا باكالوفا بفستان من توقيع دارالأزياء العالمية Louis Vuitton، والذي تميز بأنه مصنوع من مئات الأمتار من التول الفاتح، مع فتحة رقبة عميقة على شكل V مزينة بالماس، مع اختيارها مكياج يعتمد على روج قاتم اللون، وشعر مرفوع يجمع بين الأصفر والأسود.

لورا ديرن بالريش الأبيض

ظهرت النجمة لورا ديرن بفستان طويل، والذي تميز بأنه أسود اللون وغير منقوش وبكمام طويلة، ومزود بمئات الآلاف من الريش الأبيض، مع شعر منسدل يحمل بعض التموجات، ومكياج بسيط، في إطلالة بسيط لاقت استحسان الجمهور.

سيليست بفستان أسود وقلب

اختارت المغنية البريطانية سيليست الظهور بفستان طويل، يتميز بأنه يجمع بين الأحمر والأسود، ومزود بنقوش في منطقتي الصدر والذراعين، فضلا عن أنه بأكمام طويلة وفضفاضة مزودة في النهاية بجلد أسود لامع غير منقوش، مع اعتمادها على مكياج بسيط وشعر «هافي كيرلي»، حيث نسقت تلك الإطلالة مع حقيبة على هيئة قلب تشريحي حقيقي، من توقيع دار الأزياء العالمية جوتشي، يتميز بأنه مصنوع من فصوص حمراء مع فصوص زرقاء وقرمزية على هيئة شرايين.

فيولا ديفيس بفستان ألكسندر ماكوين

ظهرت النجمة فيولا ديفيس بفستان من تصميم ألكسندر ماكوين، مقترنًا بمجوهرات، تميزت الإطلالة بأنها بيضاء ومزينة بنقوش وروسومات مفرغة، فضلا عن أنه بدون أكمام، مع اعتمادها على شعر كيرلي ومكياج بسيط.

أندرا داي نجمة ذهبية في أوسكار 2021

لفتت المغنية الأمريكية أندرا داي الأنظار، بالظهور بإطلالة ذهبية من خلال فستان «أستومك» مكشوف البطن، من كتف واحد، والذي تميز بأنه لامع وبفتحة جانبية طويلة.

انتهت فجر اليوم الاثنين مراسم حفل توزيع جوائز أوسكار 2021 في نسخته الـ93، والذي شهد حضور عدد كبير من النجوم من جميع أنحاء العالم، بالرغم من استمرار الموجة الثالثة من فيروس كورونا التي تجتاح العالم، مع تأكيد إدارة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز أوسكار على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.