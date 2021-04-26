أغرب إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021.. أبرزهم "كروكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

عادة ما يحرص النجوم خلال حضورهم المحافل والفعاليات العالمية، على الظهور بأفضل الإطلالات والملابس والإكسسوارات، خاصة وأنها تكون حديث الصحف والسوشيال ميديا، بينما يتعمد البعض ارتداء أغرب التصميمات للفت أنظار عدسات المصورين، وبينما من خلال متابعتنا حفل الأوسكار 2021 ، رصدنا أغرب إطلالات النجوم خلال الحفل.

-كروكس

ظهر المدير الموسيقي لجوائز الأوسكار لعام 2021، Questlove الموسيقي الأمريكي بمظهر غريب رغم بساطته، بارتدائه "كروكس" ذهبي، منسقه مع إطلالته التي ظهر بها حيث ارتدى، بنطلون أسود فضفاض وكذلك بليزر وقميص من نفس اللون.

-حقيبة على شكل قلب بشري

أضافت المغنية العالمية سيليست، لمسة مميزة وغريبة إلى إطلالتها على السجادة الحمراء، وهي حملها حقيبة على شكل قلب بشري صغيرة، لتنسقها مع إطلالتها التي ظهرت بها حيث ارتدت فستانًا باللونين الأسود والأحمر ومن أعلى منقوش بشكل مضلع وأكمام منفوشة.

-بدلة بينك

ارتدى النجم الأمريكي صاحب الـ51 عاما، كولمان دومينجو، بدلة باللون البينك على السجادة الحمراء، منتعلًا حذاء أسود، ليلفت نظر الكثيرين خلال الحفل.

-ريش

إطلالة غريبة ظهرت بها المغنية الأمريكية تيارا توماس، حيث ظهرت مرتدية بدلة بيضاء بجاكيت فضفاض، وقصة مفتوحة بطول الصدر، مضاف له ريش بأطرافه والأكمام.

وتتجه الأنظار إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي انطلق في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، بعد مرور عام صعب للغاية على صناعة السينما في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقام حفل الأوسكار عام 2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا، مع ضرورة ارتداء الحاضرين للكمامات، كما أن الدعوات إلى الحفل محدودة للغاية.

وأعلن منظمو حفل توزيع جوائز أوسكار، أنه سيجرى ولأول مرة من داخل محطة قطارات في وسط لوس أنجلوس، تضم مبنى مذهلا شيد على طراز آرت دي