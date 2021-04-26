الأعراض متشابهة.. إليك الفارق بين سرطان وقرحة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

المعدة عبارة عن هيكل يشبه الكيس في منطقة البطن، ولها بطانة مخاطية من الداخل يمر خلالها الطعام، ويمكن أن تتعطل بسبب حالات مختلفة، أكثرها شيوعًا هي قرحة أو سرطان المعدة.

لذا من الضروري والمهم فهم ومعرفة الفرق بين قرحة المعدة وسرطان المعدة، وفق ما أورد موقع "med life".

أسباب الإصابة بقرحة المعدة:

تنتج المعدة حمضها الذي يساعد في الهضم، ولكن عندما يتم إنتاجه بكميات زائدة، يمكن أن تتآكل البطانة، ما يعرض الأنسجة الداخلية للتلف.

وفي معظم حالات قرحة المعدة، يوجد أيضًا بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري

أسباب سرطان المعدة:

يحدث سرطان المعدة، مثل أنواع السرطان الأخرى، بسبب الإنتاج المفرط للخلايا بسبب الطفرات، والتي تتفاقم بسبب عوامل الخطر بما في ذلك تاريخ العائلة ونمط الحياة.

ويعد سرطان المعدة من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي تصيب الرجال أكثر من النساء.

واعتمادًا على مدى انتشار الورم، يتم تحديد مراحله المختلفة، فإذا انتشرت الخلايا السرطانية عبر الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم حيث يتم زرعها وتستمر في التطور، يُعرف ذلك بالسرطان النقيلي.

ويمكن أن يكون لكل من قرحة المعدة وسرطان المعدة أعراضا متشابهة، تشمل:

- ألم شديد في أعلى البطن.

- الشعور بالانتفاخ.

- حرقة في المعدة.

- عسر الهضم.

- فقدان الشهية.

- الغثيان.

- دم في القيء.

وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى نزيف وقيء دموي أو براز الدموي، وقد يكون فقدان الدم هذا مزمنًا ويمكن أن يسبب فقر الدم، وربما يعاني الشخص المصاب بالسرطان أيضًا من فقدان الوزن والإرهاق المزمن وسرعة ضربات القلب والضعف والتعب.

إليك كيفية علاج قرحة المعدة وسرطان المعدة:

1- بدورة علاجية من المضادات الحيوية يمكنك السيطرة على العدوى من جرثومة المعدة، وغالبًا يتم استخدام مضادات الحموضة لتقليل إنتاج الأحماض وتخفيف الآثار المهيجة للأحماض المعدة.

2- يعتمد علاج سرطان المعدة على مدى انتشار السرطان وعادةً ما يتم استخدام الأدوية أو العلاج الإشعاعي أو الجراحة أو مزيج مما سبق.

3- في كلتا الحالتين، سيوصي الطبيب أيضًا ببعض التغييرات في النظام الغذائي لمساعدة المعدة على الشفاء.