"مين الأجمل"؟.. أفضل إطلالات النجوم والنجمات في حفل الأوسكار 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا شيء ينافس جوائز الأوسكار، ربما تمحور موسم جوائز 2021 نحو الاحتفالات الافتراضية والمظاهر المسجلة مسبقًا ولحظات الموضة في المنزل.

الخليج 365 يستعرض أفضل إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021، وفقا لموقع vogue.

مارجو روبي

الممثلة الاسترالية مارجو روبي، ارتدت فستانا باللوني الأسود والفضي، بقصة الكب، بدون أكمام، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

كاري موليجان

ظهرت النجمة البريطانية بإطلالة متألقة باللون الذهبي، إذ ارتدت موليجان فستانًا منفوشًا باللون الذهبي اللامع، بقصة الكب، معتمدة تسريحة الشعر المرفوع الكعكة، ومن الناحية الجمالية استخدمت مكياجًا ناعمًا أبرزته بالروج الأحمر، ولم تتكلف باستعمال أي إكسسوارات سوى أقراط صغيرة في أذنيها.

هالي بيري

ارتدت الممثلة الأمريكية هالي بيري، فستانا باللون البينك، بقصة الكب بدون أكمام، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

فيولا ديفيس

ارتدت فيولا ديفيس الممثلة ومنتجة الأفلام الأمريكية، فستانا طويلا باللون الأبيض، كت وبدون أكمام، وتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، ومجموعة أساور.

زيندانا

تألقت النجمة الأمريكية زيندانا، باللوك الغجري، وارتدت زيندانا فستانا باللون الأصفر، بصيحة الأستومك والكب، ونسقت مع الإطلالة اكسسوارات حول الرقبة باللون الفضي اللامع، واعتمدت تسريحة الشعر الغجري المنسدل على الظهر.

أماندا

تألقت النجمة الأمريكية أماندا سيفريد، بإطلالة جريئة، بالأحمر الناري، وظهرت بفستان منفوش من التل باللون الأحمر الناري، بقصة الكب وفتحة على منطقة الصدر، معتمدة تسريحة شعر كلاسيكية، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجًا يبرز ملامح وجهها الجميل، معتمدة على لون الروج الأحمر، ولم تتكلف باستخدام الكثير من الإكسسوارات فلم تستخدم سوى أقرطة صغيرة بأذنيها.

ريجينا كينج

ظهرت النجمة الأمريكية ريجينا كينج، بإطلالة مختلفة ومميزة، تشبه الفراشة، وارتدت فستانا بلون البيبي بلو، بقصة على الكتف تشبه الفراشة، ومفتوح من منطقة الصدر، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل، ومن الناحية الجمالية، لم تتكلف بوضع الكثير من المكياج حيث اعتمدت إبراز العيون برسمة الكحل والأيشادو الأزرق.

أنجيلا باسيت

ظهرت الممثلة الأمريكية أنجيلا باسيت بإطلالة جريئة، فارتدت فستانا طويل باللون الأحمر، يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم .

سيليست

المغنية البريطانية، استعرضت إحساسها الفريد بالأناقة بفستانها الدرامي باللونين الأسود والأحمر، تميز بأكمام بيبلوم ونصف علوي مطرز باللون الأحمر مثبت معًا بواسطة جوهرة زرقاء فاتحة، وحقيبة كلاتش على شكل قلب، كانت ترتدي حقيبة أنيقة مصنوعة لتبدو وكأنها قلب مغطى بالترتر، وتركت شعرها الداكن مجعدًا، بينما أضافت لوحة براقة من المكياج تتميز بشفة مرجانية.

كولمان دومينجو

خطف النجم الأمريكي الأنظار بإطلالة غريبة، حيث ظهر ببدلة باللون الـPink، واختار تسريحة الشعر المجعد الأسود، ونسق معها حذاء باللون الأسود.

براد بيت

ارتدى الفنان والمخرج الأمريكي براد بيت، بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، وبابيون باللون الأسود، كما ارتدى إكسسورات مكونة من ساعة يد، وخاتم.

فاطيمة ميرزا

زوجة ريز أحمد، والكاتبة الأمريكية ذات الأصول الهندية فاطيمة، ظهرت بإطلالة محتشمة وأنيقة باللون الأزرق السماوي الفاقع، طويل ذا أكمام، بصيحة الكاب، من توقيع دار فالنتينو، ونسقت معها حذاء الميول المفتوح، مزيناً بالورود باللون الأحمر، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة حيث تركت خصلات شعرها الأسود اللامع تنسدل بانسيابية على كتفيها، ولم تتكلف بوضع الماكياج الصاخب بل اكتفت برسم عينيها بالايلاينر الأسود مع القليل من الـيشادو الروز، مع تحديد حاجبيها و وضع الهيلايتر والبلاشر، على الوجنتين و أحمر الشفاة باللون الكشمير اللامع.

أوليفيا كولمان

ظهرت بإطلالة بسيطة مرتدية فستانا باللون الأحمر، واسعاً قليلاً من ناحية الخصر، من ديور، برقبة سلحفاة، وتميز الثوب أيضًا بحزام مطابق، كما ارتدت حذاء أحمر من الكعب العالي، وأضافت إلى إطلالتها حقيبة يد ذهبية، وأكملت مظهرها بزوج من الأقراط الفضية المتلألئة.

H.E.R. جابرييلا سارمينتو ويلسون

ظهرت المغنية الأمريكية العالمية، جابرييلا سارمينتو ويلسون، المعروفة باسم H.E.R. بإطلالة هندية، من توقيع dundasworld لجمبسوت مطرزاً بالكامل باللون الأزرق، وشال طويل وضعته مثل الكاب على الأكتاف، وارتدت نظارة.