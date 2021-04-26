مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل أوسكار 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 04:36 مساءً - رغم الاحتياطات التي تم اتخاذها في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثالث والتسعين، المقام في مسرح الدولبي في لوس أنجلوس، بسبب فيروس كورونا، أطلت نجمات هوليوود على السجادة الحمراء لأوسكار 2021 بأساليب مكياج وتسريحات شعر أنثوية جذابة، بدءاً من أحمر الشفاه الأحمر ومكياج العيون الناعم وصولاً الى تسريحات الشعر المرفوعة بإتقان والمنسدلة بشكل عصري وجذاب.

وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز أساليب مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل جوائز الأوسكار 2021 Oscars، فمن الأجمل برأيك؟



أماندا سيفريد

أماندا سيفريد(الصورة من حساب خبيرة مكياجها جنفياف هير على إنستغرام)



إطلالة النجمة الشقراء أماندا سيفريد Amanda Seyfried على السجادة الجمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ93، كانت في منتهى الرومانسية والأناقة، حيث اعتمدت فيها مكياج عيون ناعماً وأحمر شفاه باللون الأحمر البرقوقي المات، والبشرة موحدة اللون والمضيئة. الى جانب تسريحة الشينيون المنخفضة الأنيقة والغرة الجانبية المسحوبة بأسلوب الريترو.

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زيندايا

زيندايا(الصورة من حساب خبيرة مكياجها شايكا ديلاي على إنستغرام)



بدورها، اختارت النجمة زيندايا Zendaya في حفل جوائز الأوسكار 2021، إطلالة عصرية شبابية، ناعمة ومنعشة في الوقت نفسه، اعتمدت فيها تسريحة البوهو المنسدلة، التي تعد إحدى أكثر تسريحات الشعر رواجاً بين النجمات، إضافة الى المكياج الزهري اللون الخفيف الموحد، والحواجب الطبيعية العريضة.

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مارغوت روبي

مارغوت روبي(الصورة من حساب خبيرة مكياجها باتي ديبروف على إنستغرام



وكعادتها، كانت النجمة مارغوت روبي Margot Robbie في حفل أوسكار 2021، في غاية الإشراقة والجمال والتوهج، رغم اعتمادها مكياجاً ناعماً ارتكز على لون الكراميل الخفيف لكل من الشفاه والعيون، الى جانب البلاش الخفيف والقليل من البرونزر. كذلك، اعتمدت روبي تسريحة ذيل الحصان المنخفضة الفضفاضة مع الغرة القصيرة المنسدلة على الجبين، وبعض الخصلات الطويلة المنسدلة على جانبي الوجه.

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ماريا باكالوفا

ماريا باكالوفا(الصورة من حسابها على إنستغرام)



أما المرشحة للمرة الأولى لجائزة الأوسكار ماريا باكالوفا Maria Bakalova، فقد اعتمدت في إطلالتها لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ93، مكياجاً ترابياً جذاباً، ارتكز على تظليل العين بتدرجات البني والبيج، فيما اختارت أحمر الشفاه الأحمر القوي المات، والبلاش المشمشي الواضح على طول الخدين. كما اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة الجانبية المنسدلة.

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فانيسا كيربي

فانيسا كيربي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



من جهتها، خطفت النجمة فانيسا كيربي Vanessa Kirby، المرشحة كأفضل ممثلة بدور رئيسي، الأضواء بإطلالتها الأنثوية الجذابة في حفل أوسكار 2021، التى اعتمدت فيها مكياج عيون بسيطاً جداً، مع أحمر الشفاه الأحمر الصارخ، إضافة الى تسريحة الكعكة المنخفضة مع الفرق النصفي والغرة المسحوبة بإتقان الى الخلف.

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H.E.R

H.E.R.(الصورة من خبيرة مكياجها ماريسا فوسن على إنستغرام)

أما النجمة H.E.R ، فقد اعتمدت إطلالة لافتة على السجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار 2021،اختارت فيها مكياجاً قوياً بتدرجات اللون الأرجواني مع الرموش الطويلة والكثيفة جداً، وتسريحة الشعر الويفي الجانبية المنسدلة على كتف واحد، فيما اعتمدت غطاء للرأس بلون فستانها نفسه.

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