مكياج سهرات صيف 2021 من إنستغرام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 04:36 مساءً - ليس من السهل على المرأة اتخاذ القرار بشأن أسلوب المكياج المثالي، خصوصاً خلال سهرات ومناسبات الصيف، فالمكياج الذي تعتمده سيُخلد في الصور الى الأبد، لذلك لا بد أن يكون مشرقاً ومتوهجاً ويبقى ثابتاً لساعات طويلة. ومع اقتراب الصيف وبدء التحضير للسهرات والمناسبات، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة أساليب من مكياج سهرات صيف 2021 من موقع الموضة والجمال إنستغرام، لتختاري من بينها ما يناسبك.



مكياج وردي كلاسيكي ناعم

مكياج وردي كلاسيكي ناعم(الصورة من حساب خبيرة المكياج نيكي على إنستغرام)



تميل كثيرات من الفتيات الى اعتماد أساليب مكياج وردي كلاسيكي ناعم، فهو أحد أفضل الخيارات وسيكون رائجاً جداً خلال صيف 2021. اعتمديه بلمسة عصرية، من خلال استخدام الظل الوردي الهادئ على الجفون العلوية والسفلية، وإضاءة زوايا العين بالظل اللامع، فهو يجعل العين تبدو أكثر اتساعاً وإشراقاً. أما أحمر الشفاه فاعتمديه باللون الوردي، الى جانب الحواجب الطبيعية المشذبة بعناية.

تابعي المزيد: مكياج عيون دراماتيكي بالصور



مكياج مونوكروم باللون البرونزي

مكياج مونوكروم باللون البرونزي(الصورة من حساب مدونة الموضة ألانا دافيسون على إنستغرام)



لا تزال موضة المونوكروم تلاقي رواجاً وانتشاراً كبيرين في عالم الموضة والجمال، لذلك ضعي مكياج المونوكروم باللون البرونزي ضمن قائمة الخيارات لسهرات صيف 2021. اعتمديه باللون البرونزي الكريمي على العيون والشفاه، كذلك، استخدمي اللون نفسه لمكياج البشرة، فهو يحدد ملامح الوجه بطريقة ناعمة وجذابة.

تابعي المزيد: مكياج وتسريحات شعر بطلة مسلسل للموت ماغي بوغصن



مكياج سموكي

مكياج سموكي (الصورة من حساب خبيرة المكياج نيكي على إنستغرام)



لا يغيب المكياج السموكي إطلاقاً عن موضة المكياج في كل المواسم، فهو خيار رائع لأي فتاة مهما كان شكل عينيها وملامح وجهها. اعتمديه لسهرات صيف 2021، بلمسة لامعة من خلال استخدام الظل البيج اللامع، مصحوباً بظلال بنية ناعمة مات، الى جانب الروج النيود والبرونزر الخفيف.

تابعي المزيد: أفضل مستحضرات البلاشر لربيع وصيف 2021



مكياج الستينات بلمسة عصرية

مكياج الستينات بلمسة عصرية (الصورة من حساب خبيرة المكياج عليا دياز على إنستغرام)



مكياج الستينات سيعود بقوة خلال صيف 2021، لكن بلمسة عصرية تجعل العين أكبر حجماً وأكثر جاذبية وجمالاً، من خلال اعتماد ثلاثة خطوط أيلاينر ناعمة متوازية، الأول يمتد على طول خط الجفن السفلي، والثاني على طول خط الجفن العلوي، أما الثالث فعند كسرة العين. أما المساحة بين خطي الأيلاينر فوق الجفن العلوي، فاملئيها بالظل البيج الفاتح. أما الشفاه فاعتمديها مرسومة بقلم تحديد الشفاه البني، وابرزيها باستخدام الروج النيود.

تابعي المزيد: مكياج عصري للمحجبات من شهد ناصر