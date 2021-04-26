طريقة تطبيق الكونسيلر لشدّ الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 04:36 مساءً - جرت العادة أن يتم استخدام الكونسيلر في إخفاء عيوب البشرة، مثل الهالات السوداء تحت العين، أو البقع الداكنة أو آثار الحبوب والندبات، ولكن مؤخراً، ظهرت تقنية جديدة لاستخدام الكونسيلر في شد الوجه، وهي التقنية التي حظيت برواج كبير بين الكثير من الفتيات حول العالم، نظراً لقدرتها الهائلة على شد الوجه بطريقة سريعة وبسيطة للغاية.

ولا يحتاج تطبيق هذه التقنية المبتكرة إلى الكثير من فرش المكياج أو إلى اتباع الكثير من الخطوات قبل تطبيق صيحة المكياج التي ترغبين في الظهور بها.

وفي الخطوات التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" طريقة تطبيق الكونسيلر لشد الوجه، للحصول على إطلالة أكثر شباباً وجاذبية:



أولاً: الأدوات المُستخدمة في تطبيق الكونسيلر لشد الوجه

تطبيق الكونسيلر لشد الوجه



1-كونسيلر بدرجة مناسبة للون بشرتك، ويُمكنكِ أن تستخدمي درجة واحدة أفتح أو أغمق من لون بشرتكِ كيفما تُفضلين.

2-إسفنجة مكياج للمزج.

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ثانياً: طريقة تطبيق الكونسيلر لشد الوجه

طريقة تطبيق الكونسيلر لشد الوجه



الخطوة الأولى: طبقي الكونسيلر على طول الزوايا الخارجية لعينيك بشكل يوازي العينين ومائل للأعلى قليلاً في اتجاه الزاوية الخارجية للعينين.

الخطوة الثانية: أضيفي الكونسيلر إلى الزوايا الخارجية من فمك بشكل مائل للأعلى، أي كما طبقته على عينيك في الخطوة الأولى.

الخطوة التالية: أضيفي القليل من الكونسيلر إلى الزوايا الداخلية لعينيك "عند مدمع العين"، وأسفل منتصف عينيك مباشرة، على شكل خط مستقيم على طول جانبي الأنف.

الخطوة الرابعة: طبقي خطين من الكونسيلر تحت عظام الوجنتين مباشرة.

الخطوة الخامسة: قومي بمزج خطوط الكونسيلر التي قمتِ برسمها معاً بهدوء، من الداخل إلى الزوايا الخارجية للوجه، وذلك قبل القيام بتطبيق أحمر الخدود أو ظلال العيون، أي كما تفعلين عادة أثناء تطبيق المكياج.

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