طريقة رسم الحواجب الكثيفة للعرائس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 04:36 مساءً - مهما اختلفت موضة الحواجب من عام إلى عام تبقى الحواجب الكثيفة الأكثر رواجاُ للعروس، وإن كنت من صاحبات الحواحب الخفيفة والرفيعة سنعلمك اليوم طريعة سريعة وسهلة لرسم حواجب كثيفة يوم زفافك:

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تحديد شكل الحواجب

شكل الحواجب

من الأمور التي يجب أن تبدأ بها العروس قبل رسم الحواجب هي تحديد شكل الحواجب المناسب لوجهها، يمكن أن تقوم بزيارة خبير تجميل وسيساعدها في تنفيذ هذا الأمر.

لون قلم رسم الحواجب

تختلف الموديلات وألوان واشكال أقلام تحديد الحواجب، لكن اختاري قلماً يكون استعماله سهل لتحديد الحواجب أما بالنسبة للون فانتقي اللون الأقرب لشعر الحواجب ويناسب لون بشرتك.

أسهل طريقة لرسم الحواجب

رسم الحواجب

هذه الطريقة السهلة التي سنعلمك إياها اليوم يعتمدها معظم خبراء التجميل وهي:

-حددي بداية الحاجب بواسطة قلم تحديد الحاجب

-ارسمي خطاً خفيفاً أسفل بداية الحاجب

-ابدئي برسم وتعبئة الفراغات واتبعي شكل الشعيرات

-لإبراز جمال الحاجب قومي بإضافة الكونسيلر حول الحاجب لكن بطريقة خفيفة.

نصيحة أخيرة

هناك العديد من الخلطات والزيوت التي تساعدك على تكثيف الحواجب بشكل طبيعي بعيداً عن تقنيات التاتو التي لم تعد رائجة، يمكن تجربتها بالمنزل كزيت الخروغ والثوم وغيرهما. ولا تنسي بعد رسم الحواجب استخدمي الفرشاة لتمشيطهما.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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