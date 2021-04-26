فساتين الأوسكار 2021 أوصلت رسالة واضحة ممنوع الكاجوال والقناع مرفوض!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 04:36 مساءً - حضر نجوم الأوسكار على السجادة الحمراء بكامل أناقتهم وسط تدابير احترازية فرضتها جائحة كورونا إلا أنّ البساطة كانت سمة المهرجان فالبذخ الذي كان يشهده حدث هام كحفل الأوسكار غاب وخفت معه بريق الماس النادر والفساتين الضخمة الاستعراضية باستثناء إطلالات نادرة سنتحدث عنها فيما يأتي...



لا قناع على الوجوه والكاجوال ممنوع بأوامر عليا





قبل أن يحين موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021 ، بعثت اللجنة المشرفة على حفل الأوسكار وعلى رأسها المنتج ستيفن سوديربيرغ رسالة واضحة الى المرشحين للجوائز تفيد بوضوح أن الفساتين الرسمية هي موضع ترحيب والكاجوال ممنوع، والقناع مرفوض مع تجديد اللجنة وعدها باتخاذ أقصى تدابير السلامة الصحية للضيوف، فهل التزم النجوم بها؟ الجواب في الإطلالات التي اخترناها من إطلالات النجوم على سجادة الأوسكار الحمراء بدورته الثالثة والتسعين والتي جرت على مسرح دولبي ثياتر كعادتها في كل عام بعد تأخير دام شهراً عن موعدها المقرر.

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار 2021



ريا أبي راشد

ريا ابي راشد - الصورة من حساب ريا الرسمي على انستغرام

أطلت الإعلامية ريا من جناح فخم في فندق كورنثيا لندن لتواكب الحفل افتراضياً وقد بدت رائعة بفستان براق أخضر من المصمم العالمي زهير مراد وتزينت بمجوهرات من بولغاري وانتعلت حذاء من كريستيان لوبوتان.

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جوليانا رانسيك

المقدمة على شاشة إي نيوز جوليانا رانسيك -الصورة من حساب تلفزيون إي نيوز على انستغرام

من مسرح دولبي أطلت الإعلامية ونجمة تلفزيون الواقع جوليانا رانسيك لتغطي الحفل مباشرة وهي مرتدية فستاناً طويلاً باللون البيج ويتميز بأكمام ضخمة وقد سرحت شعرها من جانب واحد.



زانا راسي

الإعلامية زانا راسي- الصورة من حساب إي نيوز على انستغرام



ارتدت فستاناً اسود تناقض مع شعرها البلاتيني وهو عبارة عن بلوزة من الكورسيه مزود بتنورة منفوخة مزدانة بالتطريز الملون وتزينت بمجوهرات ماسية من كوايات دايموندز وانتعلت حذاء من أكوازورا.



أنجيلا باسيت

صورة النجمة من حساب Oscars.academy.2021 على انستغرام

تألقت بفستان أحمر يتميز باكمام درامية وهو من تصميم البيرتا فيريتي.



لافيرن كوكس

صورة لافيرن كوكس من حساب النجمة على انستغرام

تألقت بفستان بألوان البنفسج والفوشيا والأسود من كريستيان سيريانو وازدان بالكشاكش المصنوعة من التول وبقصة منفوخة.

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ريجينا كينغ

صورة ريجينا من حساب Oscars.awards.2021 على انستغرام

تألقت بفستان أزرق باستيل مزدان بتطريز بأحجار براقة وذهبية وقد صممه المدير الإبداعي لدار لويس فويتون خصيصاً للنجمة التي تزينت بمجوهرات ماسية من Forever Mark



فيولا دايفيس

الصورة من حساب oscars.awards.2021 على انستغرام

تألقت بفستان أبيض يتميز بتقطيع بتقنية اللايزر وهو من تصميم دار الكسندر مكوين.



كاري موليغان

الصورة من حساب Oscars.awards.2021 على انستغرام

المرشحة عن دورها في فيلم Promising Young Women بدت رأئعة بفستانها الذهبي الخالي من الأكمام والمزدان بتنورة منفوخة من دار فالنتينو وقد رفعت شعرها بطريقة شينيون.







مارلي ماتلن

صورة مارلي ماتلن من حساب Oscars.awards. 2021 على انستغرام

ارتدت فستاناً من مجموعة "غرين كاربت درسز" التي صممتها دار فيفيان وستوود من ألياف نباتية فشكل الفستان أول فستان نباتي مراعي للبيئة يلبس في هذا الحفل بدورته الثالثة والتسعين.

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لورا بوزيني

صورة لورا بوزيني من حساب النجمة على انستغرام

ارتدت النجمة فستاناً من الكريب الأسود من تصميم فالنتينو وتزينت بمجوهرات من بولغاري وقد لفتتنا تسريحة شعرها القصيرة.



زندايا

صورة زندايا من حساب cera.blog على انستغرام

حضرت الى حفل الأوسكار مرتدية فستاناً أصفر كناري اللون من دار فالنتينو واسدلت شعرها باسلوب غجري وبدا مكياجها طبيعياً وقد تزينت بعقد ضخم مرصع بالماس.



أيلا فيشر

صورة أيلا من حساب النجمة على انستغرام

تألقت بفستان بقصة واسعة سوداء من دار ديور.وانتعلت حذاء من كريستيان لوبوتان وتزينت بمجوهرات ماسية مرصعة بالأحجار الكريمة.







أماندا سيفريد

صورة أماندا سيفريد من حساب Oscars.awards.2021 على انستغرام

المرشحة عن فيلم Borat بدت في قمة الرقي بفستان أحمر مزدان بكشاكش من التول من تصميم Armani Prive وتميزت بتسريحة ريترو وبمجوهرات ماسية متوهجة.



هالي بيري

صورة النجمة هالي بيري من حساب elmundo deregina على انستغرام

ارتدت فستاناً من الموسلين البنفسجي الباستيل من تصميم دار دولتشي اند غابانا



غلين كلوز

صورة النجمة من حساب Oscars.academy.2021 على انستغرام

المرشحة عن فيلم Hill Billy Ellegy ظهرت بزي رائع أزرق مطرز بحرفية عالية وحمل توقيع أرماني بريفيه.

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الممثل الأميركي كولمن دومنغو

الصورة من حساب Oscars.awards.2021 على انستغرام

ارتدى طقم tuxedo من الكريب الفوشيا من تصميم دار فرساتشي. والسترة مطرزة بـ 4500 حجر من كريستال شواروفسكي وتزدان بأزرار ذهبية.







أريانا ديبوز

صورة أريانا من حساب zadriaandsarah على انستغرام

ارتدت فستاناً من كتف واحدة من تصميم فرساتشي باللون البرتقالي وتزينت بمجوهرات ماسية من هاري ونستون وانتعلت حذاء من ستيوارت وايزمن.





النجمة سيلست

صورة النجمة من حساب just jared على انستغرام

تألقت بتسريحة مميزة وبزي محتشم من غوتشي ولكن ما لفتنا الحقيبة التي اتخذت شكل القلب المرصع بالكريستال وحمل توقيع غوتشي.





النجمة هير

صورة هير من حساب النجمة على انستغرام

أطلت بزي رائع يتمثل بفستان أزرق بنفسجي مزود بكاب مع غطاء مطرز على الرأس من تصميم دانداس وتزينت بحلي من شوبارد.

