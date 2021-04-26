موديلات فساتين سهرة براقة لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 04:36 مساءً - فصل الصيف فصل جريء في أزيائه وفي ألوانه وأفكاره، لذلك حتى فساتين السهرة التي تميل إلى التقليدية، يمكن أن تكون في فصل الصيف أكثر تميزاً عن باقي الفصول، ولذلك نجد خيار فساتين السهرة اللامع والبراقة مناسباً لمختلف المناسبات في الصيف.

واليوم سوف نتعرف إلى عدة خيارات لفساتين سهرة براقة لصيف ٢٠٢١



الميتاليك:



أحياناً نجد بعض النساء متحفظات بعض الشيء في اعتماد الفساتين البراقة ويرغبن في شيء لامع ولكن في نفس الوقت غير مبالغ فيه، عندها يمكن أن تعتمدي القماش الميتاليكي اللامع بمختلف ألوانه.

يمكنك اعتماد فستان تنورة فقط براقة إذا كنتِ لا تحبي المبالغة



كما يمكن أن تعتمدي فستان بتنورة لامعة والجزء العلوي به من دون لمعة إذا كنتِ لا ترغبين في أن تكون إطلالتك مبالغاً فيها.

تابعي المزيد: موديلات بلايزر من مجموعات ربيع وصيف ٢٠٢١



التطريز:

اللون الاسود مميز في التطريزات ويظهرك بإطلالة فخمة

أما الخيار الأكثر شيوعاً للفساتين البراقة فهو التطريز، يمكن أن يتم اختيار التطريز بحسب الشكل الكثافة التي تريدينها، ومن أكثر الألوان التي يتميز بها التطريز هو اللون الأسود، فـ الفساتين السوداء المطرزة تعطي مظهراً فخماً وجذاباً.



الذهبي والفضي:

يمكن اعتماد خامات لامعة واللابتعاد عن التطريز

أيضاً الفساتين باللونين الفضي والذهبي من الخيارات المميزة التي يمكن أن تعتمديها، ويفضل عند اعتماد اللون الفضي أن يكون الفستان قصيراً إذا أردتِ أن تكون الإطلالة شبابية، لأن اللون الفضي مع الفساتين الطويلة يجعلك أكبر عمراً.

أما الذهبي فيوجد منه عدة درجات بين النحاسي والذهبي الفاتح، واللامع وكلها خيارات أمامك تختارين منها بحسب لون بشرتك وطبيعة المناسبة.

تابعي المزيد: فساتين بقصّة منسدلة من مجموعات ربيع وصيف 2021