فساتين رمضانية بتصاميم مختلفة من نورا محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 04:36 مساءً - نشرت الممثلة والمغنية الكويتية، نورا محمد، عدة صور لها بالأزياء الرمضانية منذ دخول الشهر الفضيل، واعتمدت في خياراتها على التنوع ما بين الفساتين المطرزة والمطبعة بالألوان الربيعية المتناسبة مع أجواء الربيع الحالي، ومن وحي أحدث خياراتها نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار لتعتمدنها في بقية الشهر.



نورا محمد بفستان مطبع بالزهور

نورا محمد بفستان مطبع بالزهور -الصورة من حسابها على الانستغرام





لمواكبة أجواء فصل الربيع الحالي بأسلوب محتشم وأنيق مناسب للشابات، تألقت نورا محمد بفستان باللون البيج مصمم بأكمام منفوخة ومزين بعدة طبقات من الجزء السفلي، وزُيِّنَ التصميم بالزهور الزهرية وأوراق الشجر الخضراء مع قلادة من اللؤلؤ مصممة بعدة طبقات مزينة ببروش ضخم ولامع من المنتصف باللون الفضي، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر الويفي مع المكياج المرتكز على درجات اللونين البني والزهري.

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نورا محمد بفستان رمضاني مطرز

نورا محمد بفستان مطرز -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعتمد الكثيرات من الفتيات على الفساتين الناعمة بالألوان الداكنة والمطرزة في شهر رمضان المبارك، ومنه أطلت بفستان أخضر مصمم بأكمام منفوخة مع قَصَّة واسعة في الجزء العلوي من التصميم مزينة بوشاح شفاف من الشيفون المطرز بالذهبي البرونزي في الأسفل، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب ذهبي واكسسوارات ذهبية لليدين، وسرحت شعرها بأسلوب مموج مع مكياج بني ناعم.

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نورا محمد بفستان بدرجات اللون البني

نورا محمد بفستان حيادي الالوان -الصورة من حسابها على الانستغرام





في إطلالة ناعمة بالألوان الحيادية، ظهرت نورا محمد بفستان بني ميدي مصمم بدرجة فاتحة ومُكمل بوشاح بليسيه بدرجة داكنة من البني بأسلوب ناعم وبسيط مناسب للظهور اليومي، وأكملته باكسسوارات اللون البيج مع تسريحة الشعر المنسدل والمكياج المرتكز على درجات اللون البني، لأناقة يومية مريحة.

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جلابيات مصممة بأسلوب القفاطين من نورا محمد

نورا محمد بفستان سماوي بتطريزات القفطان -الصورة من حسابها على الانستغرام





لمُحِبَّات المظهر المميز والمتجدد، اعتمدت نورا محمد عدة أفكار للجلابيات المصممة بأسلوب القفطان الناعم بالقَصَّات الخليجية، ومن أبرز إطلالاتها ارتدَتْ قفطاناً بدرجة فاتحة من الأزرق صُمِّمَتْ بأكمام واسعة مطرزة بالذهبي والبيج في الجزء العلوي من التصميم، وأكملته باكسسوارات فضية اللون لأناقة مناسبة للتجمعات العائلية المختلفة.

نورا محمد بفستان رمضاني مطرز - الصورة من حسابها على الانستغرام

واختارت في إطلالة أخرى جلابية زرقاء ميدي مصممة بقَصَّة واسعة مطرزة بالزهور البيج في الجزء العلوي من التصميم، مع اكسسوارات ذهبية وحذاء بكعب ناعم.



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