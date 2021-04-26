عبايات وفساتين رمضانية للمحجبات من وفاء عز الدين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 04:36 مساءً - تعتمد الفتيات المحجبات في مظهرهن الرمضاني على خيارات مدونات الموضة والإعلاميات المحجبات؛ ليحصلن على أفكار مميزة لأناقة محتشمة مناسبة للشهر الكريم ومواكبة لـ خطوط الموضة، ولأن الاعلامية المصرية والمدونة، وفاء عز الدين، تُعَدُّ خياراً مثالياً في أفكار الأزياء، فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها عدة أفكار لأناقة متجددة.



وفاء عز الدين بعبايات حيادية الألوان

وفاء عز الدين بعباية زهرية لرمضان -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعتمد الكثيرات من النساء في شهر رمضان المبارك على تنسيق العبايات بالألوان الحيادية لمظهر أنيق بأفكار متجددة، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بـ عباية سوداء مزينة بفصوص بيضاء منسدلة في الجانبين مع فستان بليسيه أبيض، وأكملت مظهرها باكسسوارات حيادية اللون، أما في الخيار الثاني فقد اعتمدت إطلالة فاخرة للمناسبات؛ باعتمادها على العباية البنية المزينة بالذهبي مع القماش الأبيض، وأكملت اللوك بفستان أبيض بقَصَّة منسدلة.

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فساتين مطبعة من وفاء عز الدين

وفاء عز الدين بالفستان المطبع -الصورة من حسابها على الانستغرام



الفساتين المطبعة من الصيحات الأكثر رواجاً لفصل الربيع، لذا ارتدَتْ وفاء عز الدين فستاناً أبيض مطبعاً بالزهور الزرقاء في أسفل التصميم مع حزام للخصر، وأكملت اكسسوارات الإطلالة باللونين الأزرق والأبيض، وفي الإطلالة الثانية نسقت فستاناً أبيض مزيناً بطبعات اللون الأزرق في كامل التصميم مع اكسسوارات اللون الأبيض، لمظهر يومي أنيق.



عبايات زهرية من وفاء عز الدين

وفاء عز الدين بعباية زهرية -الصورة من حسابها على الانستغرام



لمظهر أنثوي أنيق وعصري، لجأت وفاء عز الدين لـ العبايات البيضاء في مظهرها اليومي المختلف، ومنه أطلت بفستان وعباية بدرجة داكنة من الزهري مزين بحزام للخصر، وأكملته بحقيبة بيضاء من الجلد المزين باللؤلؤ، وظهرت في إطلالتها الثانية بعباية زهرية مزينة بفصوص جانبية، وأكملت اكسسوارات مظهرها باللونين الأبيض والزهري.

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تصاميم الفساتين المطرزة من وفاء عز الدين

وفاء عز الدين بفستان مطرز لرمضان -الصورة من حسابها على الانستغرام



تلجأ الكثيرات من النساء لـ الفساتين المطرزة والمحتشمة خلال شهر رمضان المبارك، وقد أطلت وفاء عز الدين بفستان أخضر مطرز بالزهور الربيعية في الأطراف والمنتصف مع اكسسوارات اللون الأبيض وحقيبة زهرية من الجلد، وظهرت في إطلالة أخرى بفستان بني ناعم مزين بقماش أبيض مطرز بكتابات عربية ذهبية لمظهر راقٍ بأسلوب فاخر وأنيق، وأكملته باكسسوارات الألوان الحيادية.



عباية سماوية لإطلالة ربيعية في رمضان

وفاء عز الدين بالعباية السماوية -الصورة من حسابها على الانستغرام



شهر رمضان يأتي هذا العام في فصل الربيع، لذا تلجأ الكثيرات من الفتيات لاعتماد أفكار الأزياء الربيعية المحتشمة لتناسب شهر رمضان المبارك، ومنها تأنقت وفاء عز الدين بفستان سماوي بليسيه مصمم بحزام للخصر مع عباية سماوية ناعمة، وأكملت مظهرها بقلادات ذهبية متعددة وحقيبة من الجلد باللونين الذهبي والأبيض، إلى جانب حذاء بكعب سماوي.

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