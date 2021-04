مطربة بريطانية تحمل «قلب تشريحي» خلال مشاركتها في أوسكار 2021

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نجحت المغنية البريطانية سيليست في خطف الأنظار نحوها بإطلالتها غير التقليدية، خلال سيرها السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز أوسكار 2021 في نسخته الـ93، المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي انتهت فعالياته منذ قليل.

تفاصيل إطلالة المغنية البريطانية سيليست

وظهرت المغنية البريطانية الخاسرة في سباق أفضل مطربة في أوسكار 2021، بفستان طويل يتميز بأنه يجمع بين الأحمر والأسود، ومزود بنقوش في منطقتي الصدر والذراعين، فضلا عن أنه بأكمام طويلة وفضفاضة مزودة في النهاية بجلد أسود لامع غير منقوش، مع اعتمادها على مكياج بسيط وشعر «هافي كيرلي».

ولفتت المطربة الأنظار بحملها حقيبة على هيئة قلب تشريحي حقيقي، من توقيع دار الأزياء العالمية جوتشي، يتميز بأنه مصنوع من فصوص حمراء مع فصوص زرقاء وقرمزية على هيئة شرايين.

يشار إلى أن المغنية البريطانية سيليست ترشحت لجائزة أفضل مطربة لأغنية الأصلية عن أغنية Hear My Voice، في The Trial of the Chicago 7، لتذهب الجائزة لصالح أغنية Fight For You من فيلم Judas and the Black Messiah.

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار 2021

انتهت منذ قليل مراسم حفل توزيع جوائز أوسكار 2021 في نسخته الـ93، والذي شهد حضور عدد كبير من النجوم من جميع أنحاء العالم، بالرغم من استمرار الموجة الثالثة من فيروس كورونا التي تجتاح العالم، مع تأكيد إدارة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز أوسكار على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

شهد الحفل توزيع مجموعة كبيرة من الجوائز التي تمنح لأول مرة في تاريخ تلك الفعالية الفنية الدولية، حيث حصلت المخرجة كلوي تشاو على أول جائزة لمخرجة آسيوية، كما كانت يوه جونج يون أول ممثلة من كوريا الجنوبية تحصد جائزة أوسكار.