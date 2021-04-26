طريقة عمل الكنافة بالكاستر.. حلويات رمضانية بوصفات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الكنافة بالكاستر من الوصفات الشهية التي تبحث عنها الكثير من ربات المنازل، خاصة مع شهر رمضان الكريم إذ أنها من حلوياته الشهيرة، ويمكنك تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل دون الحاجة لشرائها من الخارج.

وعرض الشيف الشربيني طريقة عمل الكنافة بالكاستر، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، التي يمكن عملها بطريقة سهلة وبسيطة.

مقادير عمل الكنافة بالكاستر

كنافة

سمنة

لبن

كاسترد

سكر بودره

شربات

طريقة عمل الكنافة بالكاستر

افرمي الكنافة جيدا ثم أضيفي إليها السكر البودرة والسمنة وقلبيه جيدا

افردي نصف الكمية في صينية مدهونة بالسمنة

ضعي اللبن مع بودرة الكاسترد في حلة على النار وارتكيها لتغلي حتى تثقل

ضعي الكاسترد على الكنافة في الصينية وضعي بقية كمية الكنافة

صبي على الوجه سمنة سايحة ثم أدخليها فرنا ساخنا

بعد أن تخرج من الفرن صبي عليها الشربات البارد وقدميها

الكنافة بالكاستر من وصفات الشيف أميرة شنب

وقدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل الكنافة بالكاستر، وذلك من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» الذي يذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير كنافة بالكاسترد

2 ديسك كنافة جاهز

1 ونصف كوب لبن

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

1 ونصف ملعقة كبيرة نشا

صفار بيضة

شربات خفيف

جوز هند مبشور

عين جمل

قرفة ناعمة

طريقة تحضير كنافة بالكاسترد

يخفق الصفار البيض مع السكر ثم يضاف الفانيليا والنشا

يرفع اللبن على النار ثم يضاف تدريجيا إلى خليط البيض ثم يترك ليبرد قليلا ثم يرفع جانبا

تسقى الكنافة الجاهزة بالقليل من الشربات ثم يفرد عليها الكاسترد الجاهز

يضاف ديسك الكنافة الثانى طبقة أخرى ويقدم مزينا بالجوز هند وعين الجمل والقرفة بالهنا