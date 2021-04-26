«رسائل بخط اليد وفلوس في حصالة».. زوج يعتذر لزوجته بطريقة مختلفة.. وفتيات: التقدير مطلوب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«عملات نقدية وأخرى معدنية يصاحبها رسائل مكتوبة بخط اليد»، كانت طريقة أحد الأزواج للتعبير عن أسفة لزوجته، يضعها خلسة في «حصالة»، دون علمها مدونة بتاريخ في كل مرة أراد الاعتراف فيها بخطأ ارتكبه في حقها، أو تقديرًا لها لمجهوداتها داخل المنزل، ليتداول تلك الصور رواد مواقع التواصل الاجتماعي على حساباتهم الشخصية وداخل المجموعات.

«واحدة زوجها كان كل ما يزعلها يعاقب نفسه ويحط فلوس في الحصالة من وراها ويسيب معاها رسالة لحد ما اضطر يسافر وقالها علي مكانها وفتحتها لقت الكلام ده، تبارك الله، من اللفتات الجميلة دي»، كانت تلك العبارات التي شاركها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم، وفي الصفحات والمجموعات، تعبيرًا عن إشادتهم بتلك اللافتة التي قام بها زوج تجاه زوجته.

تضمنت الرسائل التي كُتبت عن طيب خاطر وعرفان، مواقف جمعت بين الزوجين، فكان من بينها:«نور انتي أجمل وأرق وأحن وأعظم زوجة في الكون..النهاردة اختلفنا على حاجة تافهة حقك عليا حتى لو أنا مش غلطان وأدي 200 جنيه».

وتضمنت رسالة أخرى:«نور عيني..النهاردة كان عيد ميلادك وانتي زعلانة فعاقبت نفسي بـ300 جنيه، بحبك يا أجمل ما في الكون».

الكثير من الفتيات المتزوجات وغيرهن، أشدن بطريقة الزوج في التعبير عن امتنانه وتقديره لزوجته، وتواصل «هُن» مع بعضهن للحديث عن تلك اللافتة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رانيا: زوجي بيصالحني بورد حتى لو أنا اللي غلطانة

«الرحمة والمودة لازم تكون موجودة بين الأزواج»، بهذه العبارة عبرت رانيا مازن، صاحبة الـ27 عامًا، وتزوجت قبل 4 أعوام، عن إعجابها بتلك اللافتة، مضيفة :«بيحصل كتير بين الأزواج ولازم يكون الطرفين عندهم القدرة على المصالحة والتداوي، أنا زوجي لما بنختلف بيجبلي ورد وبيصالحني حتى لو أنا اللي غلطانة، وده بيخليني أفضل شايلاه فوق راسي».

وقالت ندى رامي، تبلغ من العمر 29 عامًا، خلال حديثها لـ«هُن»: «الله إيه الزوج العسل ده، فتحتوا نفسنا على الخناق تاني، أحسن والله العظيم بقالنا كتير مش بنتخانق، ربنا يبعد الزعل، جبر الخاطر بكلمة أفضل في الوقت دون تأجيل هيستفادوا ايه من الفلوس يعني».

فيما انتقدت سارة محمود، تصرفات الزوج، قائلةً:«بصراحة معجبتنيش الفكرة لو كل مرة في ساعتها صالحها وجبلها حاجة بسيطة بالفلوس دي أو ادهالها وقتها أو عزمها على حاجة بتحبها كان أفضل، التقدير بيخطف القلوب».

روان: جبر الخواطر أهم من الفلوس

ومن جانبها قالت روان محمد، تعليقًا على تلك اللافتة، قائلةً:«جبر الخاطر أهم من الفلوس كفاية انه يتأسفلها وميخلهاش زعلانة منه، حتى لو بأموال الدنيا كلها، المواقف دي ممكن تكون موتت حاجات كتير جواها، هو كان ممكن يروح يقولها الكلام دا و في وشها ويعمل حاجة بسيطة أوي تفرحها ويجبر خاطرها أحسن من مليون جنيه وأحسن من الكلام اللي على الورق».

وقالت نانسي حسن، صاحبة الـ30 عامًا، متزوجة منذ 5 سنوات، ردًا على المنشور المتداول:«زوجي بيعمل كدة بس في آخر اليوم بيديني الرسائل دي ونقعد نقراها سوا ونضحك وبنفتكر المواقف ونتناقش فيها بهدوء من غير خناق».