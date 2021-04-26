هل تصوم الحامل؟.. أخصائي نساء وتوليد يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور أحمد عوض أخصائي أمراض النساء والتوليد بمستشفى النساء التابعة للتأمين الصحى ببورسعيد، إن الحامل لا يجب عليها الصيام فى ظروف وحالات معينة.

تعرف على متى لا تصوم الحامل

وأوضح اخصائى أمراض النساء والتوليد أن فترات الحمل تنقسم إلى ثلاث مراحل كل مرحلة مدتها ثلاث شهور وأشار إلى أن السيدة الحامل تتعرض فى أول ثلاث شهور من الحمل إلى مشكلات صحية نتيجة تعرض جسمها لهرومونات الحمل ويصاحبه أعراض شديدة منها ارتخاء صمام المعدة مما يزيد من الحموضة والإرتجاع المستمر والشعور ويؤدى إلى حدوث وهن بالجسم وهبوط حاد فى الضغط ويفضل خلال هده الفترة عدم الصيام.

الصيام وأسباب الولادة المبكرة

ويستكمل الدكتور أحمد عوض أن الثلث الثانى من الحمل هام فى حياة الجنين ويمكن للحامل الصيام بشرط أن تلتزم بتناول كميات زائدة من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية ووجبات متكاملة من العناصر الأساسية من الشهر الرابع وحتى السابع وإلا سيحدث تكسير للأحماض الدهنية للحامل والجنين ويؤدى إلى إفراز هرمونات محفزة للولادة مما يترتب عليه ولادة مبكرة

ويوضح أخصائى النساء والتوليد أنه يمكن للمرأة الحامل الصيام فى الثلث الأخير من الحمل لإنه الجنين اكتمل ولا يحتاج إلى غذاء.

أمراض تمنع الصيام

ويستعرض أن هناك ما يمنع الصيام خلال شهور الحمل كلها وهو إذا كانت المرأة الحامل تعانى من أمراض مزمنة خلال الحمل منها السكر وإرتفاع ضغط الدم أو تعانى من ولادة مبكرة سابقة أو ألام مخاض مبكر فى الحمل الحالى وكذلك إذا كانت تتناول أدوية بمواعيد تأخذها فى نهار رمضان إلا أدوية الفيتامينات فيمكن لها تناولها بعد الإفطار وتوزيعها حتى السحور.

أعراض تستشير بها الحامل الطبيب

كما دعى المرأة الحامل إلى استشارة طبيب والتوجه لأقرب مستشفى فى حالة ظهور أعراض وهى الهبوط الحاد والمفاجىء والغزارة فى العرق والريق الناشف وألم فى أسفل البطن يسمع فى الظهر وألام متكررة مشيرا إلى أن كل هذه الأعراض تبين وجود نقص سكر فى الدم ويترتب عليه الولادة المبكرة.