طريقة عمل الأرز البسمتي الأصفر على مائدة الإفطار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الأرز البسمتي الأصفر من الأطعمة الشهية التي يعشقها الكبار والصغار، ولها شعبية كبيرة على مستوى مصر والوطن العربي، ويمكن إعدادها على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، ما يدفع العديد من الأمهات للبحث عن طريقة تحضيرها في المنزل لأسرتها.

وفيما يلي، خطوات تحضير الأرز البسمتي الأصفر، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج «على قد الإيد»، على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير الأرز البسمتي الأصفر

أرز بسمتي.

كوب خضار مشكل يتضمن بازيلاء وجزر وفاصوليا خضراء.

ذرة معلبة.

لوز مقشر.

شوربة دجاج.

بصلة مفرومة.

مكعب مرقة دجاج.

كوب صنوبر.

البهارات السبع.

ملعقة كركم

زعفران

3 ملاعق سمن.

طريقة عمل الأرز البسمتي الأصفر

- في الخطوة الأولى يجب وضع ملعقة من السمن داخل إناء على النار.

- في الخطوة التالية يتم إضافة البصل المفروم ثم إضافة الشوربة حتى تصل إلى الغليان.

- في الخطوة الثالثة يتم وضع كمية الخضار والذرة مع البهارات السبع مع الكركم والزعفران.

- إضافة مكعب مرقة الدجاج.

- في هذه الخطوة يتم غسل الأرز البسمتي جيدا، ثم خلطه على الخضار والذرة، مع إضافة 2 كوب من الشوربة.

- في وعاء منفصل، يجب أن يُشوح اللوز في السمن حتى التحمير، ثم يضاف الأرز البسمتي والصنوبر والمكسرات مع التقليب، ثم تركه حتى ينضج.