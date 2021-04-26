طريقة عمل الديك الرومي في المنزل خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الديك الرومي، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين نظرًا لمذاقه الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل الديك الرومي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الديك الرومي

ديك رومي

1/2 كوب زبدة سائلة.

1/2 كوب زيت.

1/2 كوب عصير برتقال.

ملعقتين بودرة بصل.

ملح.

فلفل أسود.

روزماري مفروم.

ملعقتين بابريكا.

بصل شرائح.

شرائح جزر.

شرائح كرات.

طريقة تحضير الديك الرومي

-اخلطي بودرة البصل مع عصير البرتقال، والبابريكا والروزماري، وضيفي الملح والفلفل الأسود والزيت والزبدة.

- تبلي الديك الرومي، جيدًا من الداخل والخارج، واتركيه ليلة كاملة بالتتبيلة.

-ضعي شرائح البصل والجزر والكرات في صينية ثم ضعي الديك الرومي المُتبل.

- أدخلي الصينية الفرن، واتركيه 3 ساعات حتى تمام النُضج.

مقاديررول الديك الرومي بالسجق والخضار

صدر رومي مخلي

بصل مكعبات

ملح ـ فلفل

ثوم مفروم

سجق مكعبات

سبانخ مفرومة

بازلاء

بابريكا

جبنة بارميزان مبشورة

زبدة

طريقة تحضير رول الديك الرومي بالسجق والخضار

-شوحي السجق جيدًا في الزبدة، مع البازلاء وضيفي له البصل والثوم والسبانخ، والمشروم.

- افردي صدر ديك الرومي، وادهنيه بالزبدة، ثم أضيفي له الخليط السابق.

-قومي بلف الصدر المحشو بالخليط، ثم تبليه بالملح والفلفل والبابريكا، وأضيفي الجبن على الوجه.

- أدخليه الفرن حتى تمام النضج.

فوائد تناول الديك الرومي

يُقدم هُن أبرز فوائد للديك الرومي، وفق موقع«هيلث لاين»

يعتبر لحم الديك الرومي، يحتوي على أحماض«أوميجا 3»، الدهنية المضادة للالتهابات، ويتكون من عنصر الكولين.

- يحتوي لحم الديك الرومي، على الأحماض الأمينية، مثل «التربتوفان».

- يزود الجسم بالزنك، يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة، كذلك يحافظ على مستويات الأنسولين في الدم، كذلك يساهم في دعم مستويات صحية من السيروتونين في الجسم، مما يعزز اليقظة والمزاج الجيد.

ويعد جزء من صدر الديك المشوي من دون جلد يوفر للجسم فيتامينات ب 6، 12، ومعادن مثل السيلينيوم الذي يعمل كمضاد للأكسدة.

-ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، والبروستات، والرئة، والمثانة، والجلد، فضلا عن سرطان المريء وسرطان المعدة.