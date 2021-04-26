الطفل ألان إس كيم على السجادة الحمراء للأوسكار 2021 مع والدته (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ببدلة كلاسيكية قاتمة اللون، لفت الممثل الطفل ألان إس كيم، نجم فيلم Minari، الأنظار على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز أوسكار 2021 في نسخته الـ93، المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي انتهت فعالياته منذ قليل.

وظهر النجم الصغير ببدلة زرقاء تحتوي على سترة بزر واحد، مع قميص أبيض وشورت باللون الأزرق مع جوارب قاتمة اللون تحتوي على خطوط بيضاء عريضة، والذي نسق إطلالته مع والدته التي أطلت بأزياء تجمع بين اللونين الأبيض والأزرق مثل نجلها، مع شعر منسدل يحمل بعض التموجات ومكياج صباحي بسيط.

وأجرى النجم الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، مقابلات تليفزيونية على السجادة الحمراء، سُئل خلالها عن أكثر ما يحبه في تصوير فيلم Minari، ليجيب «كل شيء»، وبعدها تتطرق للحديث عن جهاز FitBit و iPad mini الذي حصل عليه في عيد ميلاده الأخير.

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار 2021

اختتمت منذ قليل مراسم حفل توزيع جوائز أوسكار 2021 في نسخته الـ93، وسط حرص عدد كبير من الفنانين على الحضور في ظل الموجة الثالثة من فيروس كورونا التي تجتاح العالم، مع تأكيد إدارة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز أوسكار على توفير كافة التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس.

شهد الحفل توزيع مجموعة كبيرة من الجوائز التي تمنح لأول مرة في تاريخ تلك الفعالية الفنية الدولية، حيث حصلت المخرجة كلوي تشاو على أول جائزة لمخرجة آسيوية، كما كانت يوه جونج يون أول ممثلة من كوريا الجنوبية تحصد جائزة أوسكار.

الجدير بالذكر أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز أوسكار، أكدت في بيان رسمي لها على ضرورة مشاركة الفنانين بالمظهر الرسمي المعتاد، وذلك عقب ظهور بعض الفنانين بأزياء رياضية وغير رسمية خلال عدة مهرجانات فنية دولية، من بينها حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.