«اتجوزوا 6 أيام وبكت وقت زواجه من سمية الخشاب».. علاقة أحمد سعد وريم البارودي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال اسم الفنانة ريم البارودي، مرتبطًا باسم طليقها السابق الفنان والمطرب أحمد سعد، والذي تحدثت عنه خلال استضافتها في برنامج «العرافة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، ما جعلها تتصدر محركات البحث والتريند.

وكانت قالت ريم خلال الحلقة، عن طليقها أحمد سعد: «ليس معنى أن لديَّ خلافات قديمة مع أحمد سعد إنكار جمال وقوة صوته، ولا يعني أيضاً أن وجود خلافات مع سمية الخشاب في الماضي تمنعني من التعاطف معها كسيدة تعرّضت للظلم لأنني دائماً متعاطفة مع النساء».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، قصة أحمد سعد وريم البارودي.

من النفي للصداقة

بدأ الحديث عن وجود قصة حُب تجمع بين الثنائي أحمد سعد وريم البارودي، منذ سنوات والتي بدأت من مسلسل «إحنا الطلبة»، في عام 2011، وكانت ربطتها علاقة صداقة به وبزوجته الأولى، ثم تحولت صداقتها بسعد إلى علاقة عاطفية.

ظلت الأمور بينهما في خلافات مستمرة، حتى خرج بعد ذلك في حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج «الجمعة في مصر»، عبر قناة MBC مصر، مؤكدًا عودة العلاقة الطيبة بينه وبين «ريم»، قائلًا: «أوجه لها كل التحية وكل التقدير لأننا الحمد لله وصلنا دلوقت إن في صداقة بينا مفيش أي عداوة.. بس عادي مفيش حاجة.. هي فنانة جميلة وبوجه لها كل احترام وتقدير وببارك لها على الشغل الجديد».

وفي حفل عائلي بسيط ضم أهل العروسين في منزل ريم، تكللت هذه القصة بالخطبة، ومنذ هذه الخطوبة لم تهدأ نيران الخلافات التى أدت إلى انفصال الخطيبين ثلاث مرات ما بين المرة والأخرى أسابيع قليلة فقط.

أحمد سعد يعلن انفصاله عن ريم

وكان أعلن أحمد سعد عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، خبر الانفصال بعد الخطوبة بشهر واحد حيث كتب:«الظاهر أنا وريم ربنا مش رايد لنا نتخطب.. للأسف إحنا فسخنا الخطوبة.. ودي تبقى أسرع خطوبة انتهت قبل البداية».

وبعد أيام من تدوين المنشور، كانت تحدث سعد بأن حسابه تعرض للسرقة، وبالفعل عاد الخطيبان للظهور معا في كل المناسبات داخل مصر وخارجها، وبعد حوالي شهرين عاد أحمد سعد وأعلن من جديد عن انفصاله عن ريم حيث كتب «لا تأسف على إحسانك لشخص، ولا تحزن إذا لم يقدر أحد طيبتك»، وتابع «أنا وريم سبنا بعض خلاص».

أحمد سعد يعلن انفصاله عن ريم البارودي: سبنا بعض نهائي

وفي شهر مارس عام 2017 أعلن أحمد سعد انفصاله عن ريم البارودي، من خلال نشره صورة لأبنائه مُعلقًا: «من اللحظة دي أنا رجعت لأولادي خلاص. وسبنا بعض نهائي، أنا وريم».

وبعد الانفصال، ظهر الثنائي في حلقات منفصلة، في برنامج«شيخ الحارة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، وتحدث كل منهما عن قصتهما من وجهة نظره.

أحمد سعد: اتجوزت ريم البارودي 6 أيام فقط

وكان كشف الفنان أحمد سعد، عن مدة زواجه من طليقته الفنانة ريم البارودي، وذلك خلال حواره ببرنامج«شيخ الحارة»، الذي كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، قائلًا:«

وقال سعد:«أنا اتجوزت ريم البارودي 6 أيام فقط، وهي مرة واحدة اللي اتجوزت فيها ريم البارودي ولم نعد من بعدها فقط، ومدتها 6 أيام، الفرق بين عقد الزواج والطلاق 6 أيام فعلا».

وأوضح: «كنا أصحاب، وحبينا بعض، واتخطبنا، وانفصلنا، ورجعنا تاني لخطوبتنا، وبعدين اتجوزتها 6 أيام فقط وطلقتها».

قال الفنان أحمد سعد، إنه يُحب مشاهدة طليقته الفنانة ريم البارودي في البرامج التليفزيونية، لأنه يراها شخصية جديدة، مضيفًا: «أنا بحترمها في العادي، بس بحسها كيوت أوي في البرامج أكثر من اللازم، غير الشخصية الحقيقية».

وتابع: «ريم وقت الطلاق قالت مش عاوزة أكمل معاك، وأنا قولتلها مش عاوز أكمل معاكي، إيه اللي يخليها تبكي بعد زواجي من سمية الخشاب، طب ليه مش بكيتي عند المأذون يمكن كنت رجعت».