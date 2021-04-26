بالبيجامة.. ريا أبي راشد تتابع فعاليات حفل توزيع جوائز أوسكار 2021

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد تغطيتها ومتابعتها لحفل توزيع جوائز أوسكار 2021 في نسخته الـ93 من داخل أحد الفنادق بالعاصمة البريطانية لندن، والذي انتهت فعاليته خلال الساعات القليلة الماضية.

إطلالة ريا أبي راشد

خلال توزيع الأوسكار، ظهرت ريا أبي راشد ببيجامة بيضاء ناعمة، تتميز بأنها غير منقوشة ومزودة بريش حول الأكمام، مع اعتمادها على شعر منسدل يحمل بعض التموجات البسيطة ومكياج هادئ، خلال متابعتها فعاليات حفل توزيع الجوائز.

يأتي ذلك بعد تواجدها على السجادة الحمراء، بفستان أخضر لامع، الذي تميز بأنه بدون أكمام، كشف عن أحد ساقيها، في أحدث جلسة تصوير لها التي شاركتها عبر «إنستجرام»، قائلة إنها مستعدة ومتحمسة بشكل كبير لتغطية فعاليات مهرجان الأوسكار لعام 2021.

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار 2021

انتهت منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز أوسكار 2021 في نسخته الـ93، الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم هوليوود، كما شهد الحفل توزيع مجموعة كبيرة من الجوائز التي تمنح لأول مرة في تاريخ تلك الفعالية الفنية الدولية، حيث حصلت المخرجة كلوي تشاو على أول جائزة لمخرجة آسيوية، كما كانت يوه جونج يون أول ممثلة من كوريا الجنوبية تحصد جائزة أوسكار.

وذهبت جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر: سيرجيو لوبيز ريفيرا وميا نيل وجاميكا ويلسون عن فيلم «Ma Rainey’s Black Bottom»، وحصل آن روث على جائزة أفضل تصميم الأزياء عن فيلم «Ma Rainey’s Black Bottom».

يشار إلى أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز أوسكار، شددت الأكاديمية على أن مشاركة الفنانين ستكون بالمظهر الرسمي المعتاد، بسبب ظهور بعض الفنانين بملابس رياضية وغير رسمية خلال عدة مهرجانات فنية دولية.