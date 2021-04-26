«قلبت نيكول سابا على مايا دياب».. متابعون يعلقون على إطلالة مي سليم الجديدة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالة مختلفة وغريبة ظهرت بها الفنانة مي سليم، في أحدث إطلالة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، إذ بدت بوجه مختلف عما بدت عليه من قبل.

أثار اللوك الجديد للفنانة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بدت بشكل مختلف تمامًا وظهرت بوجه نحيف وشفاه منتفخة وكأنها خضعت لعمليات تجميل وتحول شكلها لملامح مقاربة للفنانة نيكول سابا، إذ ظهرت بماكياج بألوان النود، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها على طريقة الويفي اللموج.

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها: «ما كفاية فوتوشوب كلكم نفس الوش مبقناش نفرق بينكم، قلبت على نيكول سابا، انتي مين، هو انتي مي ازاي، والله ماكنتش عارفة دي مين لغاية ما قريت الاسم، بقيتوا كلكوا نفس الشكل، إيه اللي عملتيه في نفسك ده بس، قلبتي مايا دياب على نيكول سابا».

وتشارك مي سليم، في مسلسل لحم غزال، الذي يدخل ضمن السباق الرمضاني لعام 2021، بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل لحم غزال

وتدور أحداث مسلسل لحم غزال، داخل حارة الشعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه، والذي يجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني، والذي طلبت منه أن يبيع لها المخدرات، ووضعت له منوم في العصير، للحصول منه على معلومات عن مكان نجلها، ولكنه أخبرها أن ابنها هرب منها لأنه يكرهها، لتحرقه في النهاية ويموت دون قصد منها.