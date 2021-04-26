«حلوين ومفيش الأحلى».. حسن شاكوش يغازل ليلى أحمد زاهر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو جديد لها ظهرت من خلاله بـ«نيو لوك» أثار إعجاب المتابعين.

وظهرت «ليلى» في مقطع الفيديو، الذي جاء على خلفية أغنية «سالكة» لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وويجز، وتألقت الفنانة الشابة بمكياج بسيط وشعر منسدل على كتفيها.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات وكان من بينهم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، الذي علق قائلًا: «قلبي القمر»، كما جاءت بعض التعليقات «جميلة أوي.. قمر القمرات.. خدي قلبي يا ستي.. ما شاء الله عليكي».

ليلى أحمد زاهر

وليلى أحمد زاهر قدمت الموسم الثاني من برنامج «هزر فزر» وهو برنامج ترفيهي يستضيف فريقين من الفنانين ليتنافسا في مجموعة من الألعاب المختلفة والتي تعتمد على المعلومات الفنية وسرعة البديهة، وكانت الفنانة هنا زاهد، هي من قدمت الموسم الأول من البرنامج الترفيهي.

وشاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، خلال مشاركتها في مسلسل «في بيتنا روبوت» الذي حقق نجاح واسع، مع الفنان هشام جمال، ووقتها انطلقت عدد من الشائعات حولها علاقتهما، خاصة بعدما تغزل بها خلال برنامج «معكم»، قائلًا: «ليلى جميلة وإحنا كان عندنا حيرة في الدور بتاع سارة، مين هتليق في الدور أكتر وخاصة تنفع لاتنين صغيرين ولسه في بداية الجواز، وتكون ممثلة شاطرة وعندها كاريزما وبتغني، وهي شخصيتها جميلة ومعندهاش أي مشاكل في حاجة، من عيلة ومتربية».

وقبل فترة كانت الفنانة الشابة ليلى زاهر، متصدرة «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت من خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة، وأطلت وقتها بفستان أزرق طويل ذو أكمام طويلة، أوف شولدر، من توقيع المصمم سامو هجرس، واعتمدت على الماكياج الهادئ من الألوان الترابية.