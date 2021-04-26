بعد انفصالها عن رشاد.. مي حلمي تثير الجدل حول ارتباطها من جديد بـ«خاتم وقلب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد أيام من حلقتها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، وحديثها عن كواليس وأسرار من علاقتها بطليقها المطرب محمد رشاد، عادت الإعلامية مي حلمي، تثير الجدل من جديد من خلال عدد من الإستوريهات، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

كعادتها تنفاعل مي حلمي، مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع«إنستجرام»، من خلال خاتم خطبة وبقلب باللون الأحمر، مطالبةً من متابعيها تبادل الأسئلة والحديث معها عبر خاصية «الإستوري».

وأرفقت الإعلامية تعليقًا قالت خلاله: «رد الإساءة والكدب والتشهير مش خوف ولا ضعف حفاظًا على ده مش أكثر،loading».

تلقت الإعلامية أسئلة من متابعيها فيما يخص«الخاتم» لمن يكون: «خاتم مين ده يا مي»، لترد قائلةً: «ده ومرفقةً إيموشن وقلب».

محمد رشاد يوضح أسباب طلاقه لـ مي حلمي

وكانت خلال حلقتها قالت مي حلمي، إن أسباب طلاقها منه ترجع للخيانة، بينما كشف الأخير الأسباب الحقيقية، قائلًا:«لم أطلقها على السوشيال ميديا أولًا، وهي اللي قالت كده عشان الجمهور يتعاطف معها، طلقتها أولًا ثم أعلنت على السوشيال ميديا، وحاولت العودة لعلاقتنا مرة أخرى، وكانت بتبعتلي على الفيسبوك عشان أسامحها وطلقتها عند المأذون بسبب السفر خارج مصر بمفردها».

مي حلمي: محصلش إني أجهضت نفسي..حُرمت إني أكون أم

وقالت مي حلمي: «ماكانش في مشاكل، وكنا في أول الجواز، ومحصلش إني أجهضت نفسي، لكني كنت حامل في توأم، وربنا مكتبش إنهم يكونوا موجودين، وحُرمت إني أكون أم بعد كده».

وأضافت: «في تفاصيل كتير مش هقدر أتكلم فيها لأنها تخص طرف تاني، ماقدرش أقول إني اتضربت فسقطت ومش كل التفاصيل بتتحكي»، كما رفضت مي حلمي، الإجابة على سؤال بشأن تعرضها للضرب من محمد رشاد، أثناء فترة زواجهما