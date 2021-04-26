هل التورم تحت العينين يزداد مع تقدم السن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

الجيوب تحت العينين - التورم أو الانتفاخ الخفيفان تحت العينين - شائعة مع تقدم السن، فمع تقدم السن، تضعف الأنسجة حول العينين، بما في ذلك بعض العضلات التي تدعم الجفون. الدهون الطبيعية التي تدعم العينين تنزلق حينئذ إلى الجفون السفلية، وتتسبب في ظهور الجفون بشكل منتفخ. يمكن للسوائل أيضاً أن تتراكم في المساحة تحت عينيك، مما يضيف للتورم.

التورم تحت العينين هو أمر جمالي في الأغلب ونادراً ما يكون علامة على مشكلة طبية مختفية. العلاجات المنزلية، مثل الكمادات الباردة، تساعد على تحسين شكل الجيوب تحت عينيك. للانتفاخ المزعج والمستمر تحت العينين، يمكن أن تصبح جراحة الجفون خياراً، وفقا لموقع البيان الإماراتي.

الأعراض

يمكن أن تتضمن جيوب تحت العين الآتي:

ورماً خفيفاً

جلداً مترهلاً أو مرتخياً

هالات داكنة

زيارة الطبيب

قد لا تعجبك كيف تبدو، ولكن عادةً ما تكون الأكياس تحت العينين غير ضارة ولا تحتاج إلى رعاية طبية. زُر طبيبك إذا كان التورم حاداً أو مستمراً أو مؤلماً أو مثيراً للحكة أو أحمر اللون.

سيرغب طبيبك في استبعاد الأسباب المحتملة الأخرى التي يمكنها الإسهام في التورم، مثل أمراض الغدة الدرقية أو الالتهابات أو الحساسية. يمكنه إحالتك إلى طبيب متخصص في العيون (طبيب عيون) أو الجراحة التجميلية أو الجراحة التجميلية للعين (جراح رأب العين).

الأسباب

مع التقدم في العمر، تضعف أبنية الأنسجة والعضلات التي تدعم الجفنين. وقد يبدأ الجلد بالتدلي وقد تنتقل الدهون المقتصرة على المنطقة حول العين (الحَجَاج) إلى المنطقة أسفل العين. وكذلك يمكن أن تتراكم السوائل في المساحة أسفل العين وتجعل بذلك المنطقة أسفل العين تبدو منتفخة أو متورمة. هناك عوامل عديدة تسبب أو تزيد هذا التأثير سوءاً، ومنها:

احتباس السوائل، خصوصاً عند الاستيقاظ أو بعد تناول وجبة مالحة

قلة النوم

حالات الحساسية

التدخين

الوراثة - قد تكون الانتفاخات أسفل العين متوارثة في العائلات

العلاج

غالباً ما تكون الانتفاخات أسفل العينين مشكلةً تجميليةً لا تحتاج لعلاج. ويمكن علاجها وتخفيفها بوسائل منزلية وسلوكياتٍ حياتيةٍ لا أكثر.

كما أن العلاج الطبي والجراحي متوافرٌ أيضاً إن كنت تشعر بالضيق من مظهرها. لا يغطي التأمين الصحي ذلك النوع من العلاج، خاصةً إن كان هدفه الوحيد تجميلياً.

الأدوية

إذا كنت تعتقد أن التورم تحت العين ينجم عن الإصابة بالحساسية، فاسأل طبيبك عن أدوية الحساسية الطبية.

العلاجات

تُستخدم العديد من علاجات التجاعيد لتحسين مظهر الانتفاخ تحت العينين. يتضمن هذا التسوية بالليزر، والتقشير الكيميائي، والذي قد يحسن من لون البشرة، ويشدها، ويجدد مظهر الأكياس تحت العينين.

جراحة الجفن

اعتماداً على ما يسبب الانتفاخات تحت العينين، قد تكون جراحة الجفن (رأب الجفن) أحد خيارات العلاج. أثناء جراحة رأب الجفن، يقوم الجراح بإزالة الدهون الزائدة من خلال شق في الثنية الطبيعية للجفن العلوي أو داخل الجفن السفلي. ثمّ يقوم مرة أخرى بضم الجلد بغرز صغيرة جداً. وعادة ما تُجرى هذه الجراحة في العيادات الخارجية.

بالإضافة إلى علاج الانتفاخات تحت العينين، يمكن أيضاً لجراحة رأب الجفن إصلاح ما يلي:

الجفون المنتفخة

الجلد الزائد للجفن العلوي الذي يعوق الرؤية

الجفون السفلية المتدلية، والتي قد تسبب بياضاً يظهر أسفل القزحية؛ الجزء الملوّن من العين

الجلد الزائد على الجفون السفلية

تحدث مع طبيبك عن الآثار الجانبية لجراحة الجفون - جفاف العينين والعيون الدامعة والألم والتورم والكدمات وعدم وضوح الرؤية. تشمل المضاعفات النادرة فقدان البصر والنزيف والعدوى وإصابة عضلات العين وتآكل القرنية وتدلي الجفن.