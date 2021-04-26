كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 11:35 صباحاً - يختلف برايمر العين عن برايمر الوجه بشكل كبير؛ لأن الجلد في هذه المناطق من الوجه، والمكياج الذي يتم تطبيقه عليها، يتطلب نوعاً مختلفاً تماماً من البرايمر.

وفي السطور التالية، تطلعكِ "الخليج 365.نت" على الفرق بين برايمر العين والوجه:



أولاً: ما هو برايمر الوجه وبرايمر العين:

الفرق بين برايمر العين وبرايمر الوجه



1-برايمر الوجه: هو منتج تجميلي يساعد على تكوين طبقة إضافية بين بشرة وجهك والمكياج المطبق، وعادةً ما يتم استخدام برايمر الوجه، مثله مثل المنتجات الأولية الأخرى لمساعدة مكياجك على البقاء لفترة أطول، كما أنه يساعد على جعل سطح الجلد أكثر نعومة بالإضافة إلى توحيد لون البشرة.

فوائد استخدام البرايمر للوجه

1-يوفر برايمر الوجه أساساً ناعماً للمكياج.

2-يمكن أن يساعد البرايمر في تعديل المناطق الدهنية ومنع اللمعان المفرط.

3-يمكن أن يساعد البرايمر أيضاً في تلوين المناطق التي تعاني من البهتان أو الاحمرار.

4-يساعد البرايمر على ضمان بقاء كريم الأساس لفترة أطول.

5-يضيف البرايمر دفعة إضافية من الترطيب للبشرة الأكثر جفافاً.

2-برايمر العين: هو منتج تجميل يستخدم لضمان بقاء محدد العيون السائل أو ظلال العيون المطبقة طوال اليوم، كما أنه يساعد في منع تجعد ظلال العيون على جفونك، لتوحيد لون بشرة الجفون وتنعيم جلد الجفن وإخفاء أوردة الجفن.

وعند استخدام برايمر للعين تحت عينيك، يمكن أن يساعد في منع الكونسيلر من التجعد ويجعله يدوم لفترة أطول.

الاختلافات بين الوجه التمهيدي والعين التمهيدي

يختلف البادرين في بعض وجهات النظر بما في ذلك

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ثانياً: الفرق بين برايمر العين والوجه:

الفرق بين برايمر العين والوجه



عند تطبيق المكياج قد ترغبين في أن تبدو منطقة ZONE T عند الأنف والجبهة والوجنتين أكثر نعومة، وخالية من المسام، وأقل دهنية، وهذا هو المكان الذي يُستخدم فيه البرايمر المصنوع من السيليكون، حيث يملأ السيليكون الناعم المسام والخطوط الرفيعة، مما يؤدي إلى ظهورها بشكل مشدود، كما يعمل أيضاً كحاجز بين بشرتك والمكياج.

بينما يهدف برايمر العين إلى تغطية جفنيك بطريقة أكثر صلابة، وعادة ما يكون برايمر العين شفافاً أو ملوناً لتفتيح الجفن، كما تعمل المكونات المستخدمة في برايمر العين كنوع من المواد اللاصقة للأصباغ حتى تضفي لمعة على ظلال العيون، كما تعمل على ثبات لون ظلال العيون بشكل أفضل، وبمجرد أن يثبت تماماً، لا يجب أن يتجعد ظل عينيك أو يتحرك.

ولا يعمل البرايمر المصنوع من السيليكون بشكل جيد على الجفون، لأنه سوف يتجعد ويتسبب في انزلاق ظلال العيون في كل مرة تغمضين فيها عينيكِ، وعلى العكس من ذلك، لا يمكن استخدام برايمر العين على الوجه لأنها ستسد مسامك بسبب قوامها الصلب.

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